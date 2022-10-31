للعاملين بالمؤسسات الصحفية.. تطبيق قرار العلاوة الاستثنائية بداية من نوفمبر

أعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بمبلغ 300 جنيه شهريا مع مرتب شهر نوفمبر 2022، مشيداً بحرص الدولة على دعم المؤسسات الصحفية القومية لمواجهة تداعيات الأحداث العالمية.

صرف العلاوة الاستثنائية

وأكد الشوربجي تقدير وامتنان الهيئة الوطنية للصحافة والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي استهدفت التخفيف من أعباء وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين.

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بموافقة الحكومة على طلب الهيئة بصرف العلاوة الاستثنائية للمؤسسات الصحفية القومية، واستجابة الدكتور محمد معيط وزير المالية.

على جانب آخر انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، برئاسة اللواء جمال عوض، من وضع الترتيبات النهائية؛ لتنفيذ صرف معاشات شهر نوفمبر 2022 غدا الثلاثاء، من جميع منافذ الصرف لكل المواطنين، تطبيقا لقرار الحكومة منح أصحاب المعاشات منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه يتم صرفها شهريا زيادة على المعاشات ويبلغ إجمالى المستفيدين 10.7 مليون مستفيد، حيث أن بداية صرف معاشات شهر نوفمبر ستكون غدا الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022.

وأكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اهتمام الرئيس السيسي ومتابعته لكافة قضايا المواطنين وبشكل خاص قضية دعم أصحاب المعاشات، معقبا: "أصحاب المعاشات في قلب وعقل الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية".

وأوضح اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار الرئيس السيسي بإصدار حزمة رعاية اجتماعية جديدة للمصريين ومنهم أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه، يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها، جاء منتصرا للفئات الضعيفة بالمجتمع، ويعكس مدي شعور القيادة السياسية بالمواطن مهما كان موقعه.

المنحة الجديدة تعادل 30%

وأكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هذه المنحة تعادل 30% من قيم بعض أصحاب المعاشات التي تساوي 1000 جنيه، "خلافا للزيادة التي تم إقرارها في شهر إبريل الماضي بنسبة 13%"، لافتا إلى أن قرار رئيس الجمهورية بـ صرف المنحة الاستثنائية، سيتم تنفيذه مع صرف معاشات شهر نوفمبر.

وأشار اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن الهيئة عملت بكامل طاقتها ليتمكن أصحاب المعاشات من صرف معاشاتهم مضافا إليها مبلغ المنحة المقررة لافتا إلى أن "هناك 10.7 مليون مستحق معاش في مصر، ويحصلون على معاشات قدرت العام الماضي بـ294 مليار جنيه سنويا، وأن تكلفة العلاوة الجديدة في حدود 31.5 مليار جنيه".

من جهتها وفرت وزارة المالية المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات الذين يزيد عددهم 10 ملايين و758 ألفا و226 صاحب معاش ومستفيد، ليتم صرف معاشات شهر نوفمبر 2022 متضمنة العلاوة الاستثنائية الجديدة.

وانتظمت عمليات صرف معاشات شهر أكتوبر 2022 طوال الأيام الماضية من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية ومنافذ الصراف الآلية.

كما يصرف بنك ناصر المعاشات للمواطنين الحاصلين على قروض من البنك بضمان المعاشات وتقديم كافة التيسيرات لأصحاب المعاشات وتستمر عملية صرف المعاشات بشكل يومى مع تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الذين يقومون بالصرف من خلال البنك مع تسهيل كافة الإجراءات لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش وإتاحة صرف المعاشات كل شهر بكل فروع بنك ناصر على مستوى محافظات الجمهورية.

حزمة حماية اجتماعية

يشار إلى أنه تم إلغاء نظام الشرائح التي وضعت في زمن فيروس كورونا والسماح بالصرف لكل المستحقين في بداية كل شهر.

وتكثف الدولة المصرية جهودها لدعم المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن موافقة المجلس، خلال اجتماع الأسبوع الماضى على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكلفة تقترب من 67 مليار جنيه في السنة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء؛ للإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي، الصادرة للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التي يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية.

وقال مصطفى مدبولي، إن الحزمة تأتي في إطار حرص الرئيس السيسي وتأكيده المستمر بضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنون من تداعيات ناتجة عن تلك الأزمات، وإيمانا من جانب الحكومة بضرورة دعم المواطنين في ظل الأزمة العالمية الراهنة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي أيضا كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه تنفيذا لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي، فإنه من أهم مكونات هذه الحزمة، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريًا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.

وأضاف مصطفى مدبولي: "تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضا رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسري هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدني للأجور".