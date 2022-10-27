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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

صرف معاشات نوفمبر الثلاثاء | منحة استثنائية بمبلغ مقطوع 300 جنيه شهريا

صرف المعاشات
صرف المعاشات

أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي اهتمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي و متابعتة لكافة قضايا المواطنيين و بشكل خاص قضية  دعم أصحاب المعاشات معقبًا: " أصحاب المعاشات في قلب وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية" حيث سيتم صرف زيادة المعاشات بداية من صرف معاشات شهر نوفمبر ٢٠٢٢.

و أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار حزمة رعاية اجتماعية جديدة للمصريين و منهم أصحاب المعاشات بصرف منحه استثنائية بمبلغ ٣٠٠ جنيه يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها، والتى سيتم صرفها بداية من صرف معاشات شهر نوفمبر ٢٠٢٢.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلي أن قرار رئيس الجمهورية جاء منتصرا للفئات الضعيفة بالمجتمع و يعكس مدي شعور القيادة السياسية بالمواطن مهما كان موقعه موضحا أن هذه المنحه تعادل ٣٠٪ من قيم بعض أصحاب المعاشات التي تساوي ١٠٠٠ جنيه وذلك بخلاف الزيادة التي تم إقرارها في شهر ابريل الماضي بنسبة ١٣٪؜ حيث سيتم بداية صرف الزيادة من صرف معاشات شهر نوفمبر ٢٠٢٢ .

ولفت رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلي أن قرار رئيس الجمهورية بصرف المنحة الاستثنائية  سيتم تنفيذه مع صرف معاشات شهر نوفمبر التي يتم صرفها في اليوم الأول من الشهر بعد أيام قلائل مؤكدا علي أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها البشرية و التكنولوجيه  مواصلين ساعات الليل و النهار ليتمكن اهلينا من أصحاب المعاشات من صرف معاشاتهم مضافا اليها مبلغ المنحة المقررة  مؤكدا على أن هناك 10.7 مليون مستحق معاش في مصر، ويحصلون على معاشات قدرت العام الماضي بـ294 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن تكلفة العلاوة الجديدة في حدود 31.5 مليار جنيه.

وكانت قد انتهت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من إعداد معاشات شهر نوفمبر ٢٠٢٢  وسيتم إضافة  العلاوة الاستثنائية الزيادة الجديدة التى تم اقرارها بقيمة ٣٠٠ جنيه لكل معاش بتكلفة 31 مليار جنيه على أن يتم صرفها لأصحاب المعاشات المستفيدين بداية شهر نوفمبر ٢٠٢٢ .

ينتظر أصحاب المعاشات ،صرف معاشات شهر نوفمبر ٢٠٢٢ ، حيث يتم صرف المعاشات فى  بداية كل شهر ، من خلال كات ميزة بجميع منافذ  ماكينات الصراف الالية ومكاتب البريد وبنك ناصر الاجتماعى .

المعاشات صرف معاشات شهر نوفمبر

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