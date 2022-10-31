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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين وإسرائيل يقرران توقيع اتفاقية تجارة حرة نهاية العام الحالي

البحرين وإسرائيل
البحرين وإسرائيل

كشف وزير التجارة والصناعة البحريني زايد بن راشد الزياني، خلال مقابلة مع i24NEWS، عن اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل التي ستوقع في نهاية العام الحالي.

جاءت المقابلة على هامش زيارة يقوم بها الوزير البحريني هذه الأيام على رأس وفد من رجال الأعمال إلى إسرائيل.

وتمنى الوزير البحريني أن تكون الاتفاقية بداية لازدهار التجارة بين إسرائيل والبحرين، واعتبر أن تلك الاتفاقية ستشكل بداية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

يذكر أن إسرائيل قامت بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع البحرين والإمارات قبل عامين برعاية أمريكية.

وفي مايو الماضي، أبرمت إسرائيل اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات، وهي الأولى لها مع دولة عربية، ويقدر المسؤولون أنها ستزيد التجارة بين الجانبين من 1.2 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار في فترة زمنية مدتها 5 سنوات.

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