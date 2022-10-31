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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فريال يوسف زوجة مراد مكرم في "حسن المصري"

فريال يوسف
فريال يوسف

بدأت الفنانة فريال يوسف، تصوير مشاهدها في فيلم "حسن المصري" مع الفنان أحمد حاتم بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث يتم تصوير معظم أحداثه هناك، ويشارك في بطولة العمل الفنانة اللبنانية دي دياموند بو عبود ومراد مكرم وإخراج اللبناني سمير الحبشى، ومن المقرر أن يحضر فريق عمل الفيلم إلى القاهرة الأسبوع المقبل لتصوير باقى المشاهد.

 

وتجسد فريال يوسف  خلال الفيلم شخصية زوجة مراد مكرم وذلك للمرة الثانية بعدما قدما سوياً حكاية "سكر مر" من مسلسل "ورا كل باب" وظهر بشخصية زوجين خلال الأحداث، مشيرة إلى أن الفيلم تدور أحداثه في إطار أكشن به العديد من الأحداث المشوقة والمشاعر الإنسانية في نفس الوقت.

 

آخر أعمال فريال يوسف

 

وكان آخر أعمال فريال يوسف فى السينما فيلم "ماكو" الذى تم عرضه العام الماضى، وشارك فى بطولته ناهد السباعى، نيكولا معوض، بسمة، منذر رياحنة، محمد مهران، عمرو وهبة، سارة الشامى، وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج محمد هشام، وتدور الأحداث حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر.

 

وعلى ناحية أخرى، كشفت النجمة التونسية فريال يوسف عن تعرضها للسرقة من الفنانة نادية الجندي، موضحة أنها لم تحصل إلا على نصف أجرها في مسلسل "أسرار" التي شاركة في بطولته بجانبها.

 

وقالت فريال يوسف: إنها قررت اللجوء للقضاء للحصول على أجورها المتأخرة على الرغم من أنها لا تحب أن تخوض غمار القضاء، وتأمل أن ينصفها.

 

وأوضحت فريال أنها تواصلت مع نقيب المهن التمثيلية لحل أزمتها، واتضح أن هناك العديد من الفنانات يعانين المشكلة نفسها.

 

وقالت فريال، "كنت ضحية الفنانة نادية الجندي التي سرقتني في أجري، فلم أحصل عليه كاملا عند مشاركتي في مسلسل (أسرار) على الرغم من أنه يتضمن نجوما كبار".

 

وكانت آخر أعمال فريال يوسف كانت مسلسل "عالم تاني" الذي عرض في الموسم الرمضاني 2022، وهو من بطولة رانيا يوسف، ونضال الشافعي، وفراس سعيد، وسميرة صدقي، وصوفية، وتميم عبده، وإلهام عبد البديع، ومروة عبد المنعم، وتأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

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