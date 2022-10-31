مغني راب: خارج مبسوط جدا بعد اجتماعي مع مصطفى كامل

نشر الفنان أبيوسف تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من خلال مقطع فيديو له عبر خاصية الاستورى بعد أن حضر اجتماع الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين لمعرفة موقفهم فى النقابة.

وقال أبيوسف: “ده فيديو تأكيد من أني لسه خارج من نقابة الموسيقيين، ولسه كنت قاعد مع نقيب الموسيقيين اتبسطنا جدا واتعاملنا باحترام جدا، أنا بأكد بس إني خارج من النقابة مش متضايق خالص، بالعكس أنا خارج مبسوط جدًا، وبس".

وأضاف أبيوسف: “مبسوط جدا وكانت تجربة جميلة، وأنا مش متضايق، هو بس كان فيه تدافع كان صعب”.

وانتهى اجتماع نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، والذى حضره عدد من مطربى الراب لبحث موقفهم فى النقابة، بعد قرار إيقاف التصريح الخاص بهم.

وجاءت قرارات النقابة ملزم إلى مطربى الراب ، بضرورة الالتزام بالقرار السابق للنقابة وهو عدم الغناء بالفلاشة إلى جانب اصطحاب عدد 6 من الموسيقيين أعضاء عاملين بالنقابة.

وأضاف مصطفى كامل، خلال الاجتماع قرارا آخر وهو ضرورة اصطحاب بعدد من الآلات الموسيقية منها كيبورد ودرامز وجيتار ومؤثرات صوتية وجيتار اسباني، بالإضافة إلى عازفيين غربيين.

وأشار مصطفى كامل، إلى أن هناك فترة سماح لمطربى الراب من أجل تعديل أوضاعهم من بداية نوفمبر المقبل حتى بداية ديسمبر من أجل توفيق أوضاعهم وتكوين فرقة موسيقية.