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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الزيجات الفاشلة تجبلك القلب.. دراسة جديدة

الزواج الفاشل يسبب
الزواج الفاشل يسبب أمراض القلب

كشفت دراسة جديدة، أن الزيجات المجهدة يمكن أن تؤثر على قلبك.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، وجدت دراسة أن الأزواج غير السعداء في علاقاتهم هم أكثر عرضة بنسبة النصف (50 في المائة) للعودة إلى المستشفى بعد الإصابة بنوبة قلبية.

وأوضحت الدراسة، أن الازواج غير السعداء أكثر عرضة بنسبة 67 في المائة للإبلاغ عن آلام في الصدر في العام الذي أعقب النوبة، مقارنة بأولئك الذين يعانون من ضغوط قليلة أو معدومة في زواجهم، وفقًا لبحث من جامعة ييل.

 

تفاصيل الدراسة

 وفي أطار هذه الدراسة، أراد العلماء اختبار ما إذا كان العلاقة طويلة الأمد يمكن أن تكون عاملاً مساعدًا أو عائقًا بعد الإصابة بنوبة قلبية، حيث نظروا في حالات شفاء أكثر من 1500 بالغ بمتوسط ​​سن 47، بعد عام واحد وقارنوها بمدى سعادتهم مع أزواجهم.

أزمة قلبية

وطلب العلماء من المشاركين، إكمال استبيانات حول موضوعات تشمل جودة العلاقة العاطفية والجنسية قبل تصنيفهم على أنهم إما يعانون من ضغوط زوجية غائبة، معتدلة أو إجهاد زوجي معتدل أو ضغوط زوجية شديدة.

واستخدم العلماء بعد ذلك مقياسًا نقطيًا لتقييم صحتهم البدنية ودرجات الألم والرفاهية العقلية بالإضافة إلى بيانات المستشفى لمراقبة أي عمليات إعادة إدخال. 

وأبلغ حوالي أربع من كل عشر نساء وثلاثة من كل عشرة رجال عن إجهاد زوجي حاد ، وفقًا للنتائج التي تم تقديمها في الدورات العلمية لجمعية القلب الأمريكية لعام 2022. 

فيما سجل المشاركون الذين يعانون من ضغوط شديدة أقل من 1.6 نقطة في الصحة البدنية ، و 2.6 نقطة أقل في الصحة العقلية ، من إجمالي 12.

كما أفاد أولئك الذين يعانون من معظم الإجهاد أن جودة الحياة أقل بمقدار 8 نقاط عند قياسهم بمقياس مصمم خصيصًا لمرضى القلب. 

الازواج التعساء اكثر عرضه لامراض القلب

وكان الازواج التعساء أكثر عرضة بنسبة 67 في المائة للإبلاغ عن آلام في الصدر مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من ضغوط زوجية خفيفة أو بدون إجهاد زوجي ، و 50 في المائة أكثر عرضة للعودة إلى المستشفى لأي سبب.

وأوضحت الدراسة، أن هناك ما يصل إلى 100،000 حالة دخول إلى المستشفى كل عام بسبب النوبات القلبية في المملكة المتحدة - أي ما يعادل حالة واحدة كل خمس دقائق. كل عام ، يصاب 800000 شخص في الولايات المتحدة بنوبة قلبية.

دراسة جديدة قلب الزواج الفاشل بنوبة قلبية المستشفى

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