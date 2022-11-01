جنايات بنها تصدر حكمها على قاتل زوجة شقيقه .. اليوم

تصدر محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة اليوم حكمها على سائق توك توك المتهم بقتل زوجة شقيقه باستخدام سلاح أبيض سكين، بدائرة مركز شرطة الخانكة، وذلك بعد احالة أوراقه الجلسة الماضية لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فى إعدامه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحي ويصا، ومصطفى خلف محمد أمين، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

امر احالة المتهم

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31025 لسنة 2021 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3582 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم «محمد عيسى تهامي حسن»، 34 سنة، سائق توك توك، ومقيم بقرية القلج بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، قتل عمدًا المجنى عليها «هبة س ا» زوجة شقيقه، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض «سكين» محل الاتهام التالي والذى أعده سلفًا قُبيل الواقعة.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم ما أن أبصر المجنى عليها تخرج من باب المسكن ظنًا منه ذهابها لملاقاة أحد الأشخاص الغرباء، فقام بالمسير خلفها محرزًا أداة بطشه، وعندما خالفت كل ظنونه الشيطانية توجه صوبها حال انتظارها لنجلتها على درج إحدى الحوانيت والتي أرسلتها لإبتياع بعض من المأكولات، وحال ذلك حاول التحدث معها فقامت بنهره مهددة إياه بإبلاغ زوجها «شقيقه» بتعرضه لها بالطريق العام، وعلى إثر ذلك قام بإشهار سلاحه الأبيض وقام بالصعود لمكان تواجدها أمام ذلك الحانوت وسدد إليها عدة طعنات قاتلة وتركها وخطى خطوتين مبتعدًا عنها.

وتبين أن المتهم انتوى على إزهاق روحها فعاد إليها مرة أخرى وقام بتسديد طعنة أخيرة لها محدثًا إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها وحياة جنينها.