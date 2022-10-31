نجمان جديدان ينضمان لفيلم  نبيل الجميل مع محمد هنيدي

اخرهم مصطفي صلاح ومحمد محمود

انضم الفنان محمد محمود والفنان مصطفى صلاح بابلو إلى فريق عمل فيلم "نبيل الجميل"، بطولة النجم محمد هنيدي.

وأصبح الثنائي أحدث المنضمين بعد الفنانة رحمة أحمد، والتي كانت جسدت دور مربوحة في مسلسل الكبير اوي .

وتجسد رحمة أحمد ضمن أحداث الفيلم شخصية "أخت" محمد هنيدي، وتخوض معه في الكثير من المواقف الكوميدية طوال أحداث المسلسل.

فيلم "نبيل الجميل" بطولة: "محمد هنيدي، نور، رحمة احمد، حجاج عبدالعظيم، محمد ثروت، محمد سلام، محمود حافظ، أحمد فؤاد سليم، ضياء الميرغني، محمد الصاوي، مادلين طبر"، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعي.

وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح باقي النجوم المشاركين في بطولة العمل، وسيتم الكشف عنهم بعد التعاقد بشكل رسمي.

مصطفى صلاح بابلو ومسلسل المتهمة:

وجسد مصطفى صلاح بابلو دور جديد ومختلف عليه من خلال شخصية محمود الذي يلعب دور طبيب ويدخل في عالم البيزنسفي مسلسل .

مسلسل "المتهمة"مكون من 10 حلقات، وبطولة درة زروق، دياب، عادل كرم، مها نصار، علي الطيب، أسامة عباس، محمد عبد العظيم، عاطف عمار محمود غريب، ريم عبد الحليم ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي. تأليف وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه فى اطار تشويقى غامض حول حادث تجد البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.

ويخوض مصطفى صلاح بابلو تجربة جديدة بعد نجاحه في تمثيل فيلم توعوي عن فيروس كورونا .