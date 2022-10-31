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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الضربات الروسية.. العاصمة الأوكرانية كييف بلا مياه أو كهرباء

العاصمة الأوكرانية
العاصمة الأوكرانية كييف بلا مياه أو كهرباء

أعلن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم الإثنين، أن 40% من سكان العاصمة الأوكرانية تركوا بدون مياه.

وكليتشكو عبر “تلجرام”: “اعتبارا من هذه الساعة، 270،000 شقة في العاصمة بدون كهرباء، و40٪ من مستهلكي العاصمة بدون مياه”.

وأضاف في صباح ذلك اليوم، كان 80٪ من السكان يفتقرون إلى إمدادات المياه و350 ألف شقة لم يكن لديها كهرباء.

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وقال كليتشكو إن متخصصين من شركة كييفودوكانال لإمدادات المياه يعملون على تحقيق الاستقرار في تشغيل محطات المياه في أقرب وقت ممكن. وبينما يخطط المهندسون لاستعادة التيار الكهربائي مساء الاثنين، من المتوقع أن تستمر الانقطاعات.

وضربت الصواريخ الروسية البنية التحتية الحيوية للطاقة والمياه في جميع أنحاء أوكرانيا في وقت سابق اليوم تاركة وراءها انقطاعات في التيار الكهربائي وإمدادات مياه محدودة في أجزاء كبيرة من كييف.

كييف أوكرانيا روسيا روسيا وأوكرانيا

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