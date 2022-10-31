ملحم زين لجمهور الموسيقى العربية: ليلة حلوة

أحيا الفنان اللبناني ملحم زين حفلا على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته ال ٣١.

وبدأ ملحم زين حفله بغناء "علواه"، وقال ل "لي الشرف أكون في المهرجان تاني.. ان شاء الله نقدر نعمل ليلة حلوة".

وتابع: "يجب على اي فنان في الوطن العربي أن يمر بمصر أولا".

وعلى مسرح النافورة غازل النجم التونسى صابر الرباعى بمصاحبة الاوركسترا بقيادة المايسترو هانى فرحات مجموعة من المشاعر الانسانية النبيلة التى عبر عنها فى اعماله الجماهيرية كان منها ما تخفش مني ، ببساطة ، يا عسل ، أجمل نساء الدنيا ، ألف سلامة عليك ، على نار ، عزة نفسي ، يا للا ، خلوني ، دلولة ، مزيانة ، ضاقت بيك ، خلص تارك ، ورحمة قلبي ، عز الحبايب ، ياللي بجمالك ، بديل ، سلملي ، أتحدى العالم ، أول قلب ، إية ده معقول ، بنات الحلال ، سيدي منصور ، برشا برشا ، الى جانب ع اللي جرى .

قبله نجحت المطربة ايمان عبد الغنى فى خلق توليفة جمعت بين الطرب القديم والمعاصر ونالت الاعجاب والاستحسان كان منها شباكنا ستايره حرير ، مهما يحاولوا يطفوا الشمس ، قال جاني بعد يومين ، الحب اللي كان ، وحياة عينيك ، كبريائي ، الف ليلة وليلة .

وعلى المسرح الخارجى قدم كورال سلام التابع للمركز القومى لثقافة الطفل بقيادة المايسترو وائل عوض مختارات من مؤلفات الطرب العربى .

كما استقبل مسرح معهد الموسيقى العربية وضمن حلقات كلثوميات قدمت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح غباشي حفلا بمشاركة كل من رحاب عمر ومروة حمدى .

وعلى مسرح سيد درويش" اوبرا الاسكندرية " اقيم حفلا للفنانة نادية مصطفي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وسبقها فاصلاً غنائيا لكل من أشرف وليد ، حنان الخولي ، نهاد فتحي ، ياسر سليمان .

وشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلا للفنانة الكبيرة عفاف راضى بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو حازم القصبجي ومشاركة المطربين أحمد سعيد ، إسماعيل صادق ، يحيي عبدالحليم ، غادة آدم .

فعاليات الدورة الـ 31

وتتواصل فعاليات الدورة الـ 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، حيث تُحيي الفنانة ريهام عبد الحكيم- بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي- حفلا، في الثامنة مساء الثلاثاء، الأول من نوفمبر، على مسرح النافورة، يسبقها فاصل غنائي للنجم العراقي همام إبراهيم، وفرح الموجي .

وفي السابعة مساء على المسرح الخارجي، تقدم فرقة أنغام الشرق، بقيادة المايسترو إبراهيم فاروق، باقة من مؤلفات الموروث الغنائي العربي.