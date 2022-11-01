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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تمريض القاهرة توجه تعليمات مهمة للطلاب الجدد

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

وجهت الدكتورة عبير سعد زغلول عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة، إعلانا مهما للطلاب المستجدين بالفرقة الأولى.

وقالت الدكتورة عبير سعد، على جميع الطلاب سرعة تسليم ملفاتهم لاستكمال إجراءات القيد بالكلية للعام الدراسي 2022-2023، وفى حالة التأخير سيتم حرمانهم من دخول امتحان اعمال السنه هذا العام .

جامعة القاهرة

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

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جامعة القاهرة تطلق جائزة طه حسين العالمية

وأشاد مجلس جامعة القاهرة، في مستهل الاجتماع، بنجاح الجامعة في تصدر الجامعات المصرية بالتصنيف الأمريكي US News لعام 2022، وتواجدها ضمن أفضل 400 جامعة لتأتي في المرتبة 363 عالميا من بين نحو 2165 جامعة دولية شملها التصنيف هذا العام.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على توجيه الدكتور الخشت باعتبار عام 2022 -2023 هو عام "نصر أكتوبر"، لمواكبة  الاحتفالات بالعيد الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ووافق المجلس على تمويل الجامعة للمشروعات البحثية خلال العام المالي نحو المشروعات الخضراء الذكية حتى يتسنى للجامعة المشاركة بفاعلية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الدولة، بالإضافة إلى اختيار جامعة القاهرة للمشاركة في معرض الابتكار الأخضر بمنتدى المناخ COP27 بمشروع "تحويل مخلفات قش الأرز إلى منتجات اقتصادية".

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