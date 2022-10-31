أحمد موسى يفجر مفاجأة حول الدروس الخصوصية: ليست طريقة للتعليم.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة الدروس الخصوصية، قائلا إن وزير التربية والتعليم لديه جلسة أمام لجنة التعليم في مجلس النواب.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مجلس النواب صاحب الكلمة الفصل في أزمة تقنين الدروس الخصوصية"، لافتا: "هناك مجموعات من المنتفعين يدافعون عن مراكز الدروس الخصوصية".

وطالب الإعلامي أحمد موسى، بعمل حوار مجتمعي مع الأسر وأولياء الأمور والإعلام ونقاد وخبراء في تطوير مناهج لمعرفة ماذا يريد المجتمع.

وأوضح: "هناك بعض الممارسات في الدروس الخصوصية لا تليق ولابد من وجود ضوابط بشكل واضح"، لافتا: "هناك ممارسات في الدروس الخصوصية ليست طريقة للتعلم أو للتعليم، وشاهدت فيديوهات ليست طريقة للتعليم".

ولفت: "الأمر في إيد الشعب والحوار المجتمعي في إيد مجلس النواب ومجلس الشيوخ"، معقبا: "لتقننوها أو تجرموها".

وأكمل: "اللي بيدافعوا عن الدروس الخصوصية بعضهم يمتلك دروس خصوصية فيدافعوا عنها، ولازم تدافع عن الصح مش علشان أنت عندك مركز".