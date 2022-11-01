فاركو يشكو أرضية إستاد المقاولون: بعض الأماكن بالملعب سيئة

علق عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو على تعادل الفريق مع المقاولون العرب سلبيا في الدوري الممتاز هذا الموسم.



قال عاطف حنفي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في بعض الأماكن بملعب ستاد المقاولون سيئة، ولكن الملعب مش بطال ولم يؤثر بالشكل الكبير على أدائنا، والشوط الأول لم نكن في حالتنا وفي الشوط الثاني كان هناك تحسنا".



أضاف: "نونو ألميدا عندما لا يحقق الفوز لا يريد أن يخسر ويفضل الخروج بنقطة".



وختم حديثه قائلا: "إدارة فاركو لا تدخل في عمل الجهاز الفني الذي له كامل الحرية في اختياراته الفنية ولم أحضر أي محاضرة فنية لمدرب بالجهاز الفني، أفصل العمل الإداري عن العمل الفني".

