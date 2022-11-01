عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

المدير الإقليمي للميتا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مصر سوق جاذب للتكنولوجيا |خاص

فارس العقاد المدير
فارس العقاد المدير الاقليمي لشركة الميتا بالشرق الأوسط وشمال

توفر تكنولوجيا الميتافيرس آلية جديدة للمبدعين والفنانين في الابتكار والإبداع الحديث والمواكب للتطور الرقمي الهائل، كما يوسع الآفاق المادية والتوسعية لدى المبدعين في خلق عالم خاص بهم.

 

فارس العقاد المدير الاقليمي لشركة الميتا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

وفي حديثه الخاص مع موقع صدى البلد، قال فارس العقاد، المدير الاقليمي لشركة الميتا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال ندة “ الابد هو الان” التي اقيمت بالجامعةالامريكية الجمعة الماضية، انه من الممكن أن تخلق الميتا فيرس طرق جديدة مثل تقديم سلع الكترونية ممكن ابتكارها وبيعها في عالم الواقع الافتراضي، كما يمكن خلق عالم تفاعلي كامل يمكن الاشخاص من التواصل بداخله.

 

ميتافيرس يوسع الآفاق في الصحة والتعليم والصناعة

 

وأضاف العقاد “تكنولوجيا الميتا فيرس ستخلق عالم جديد يؤثر على مختلف القطاعات والتي منها التعليم والصحة والصناعة، دون الحاجة للذهاب الى مكاتب عمل او التوجه الى مبنى خاص أو الالتزام بدوام معين وسط افق محدود، وسيمحي العالم الافتراضي جميع الخطوط التي تقيد المبدعين”

واوضح “سيمنح خواص جديد للناس بالسفر الى اي مكان او حرية الحركة لذوي الاحتياجات الخاصة داخل عالم افتراضي كامل من صنعه بطريقة شخصية”.

ويتابع المدير الاقليمي "نهدف إلى بناء اليات للناس تسمح لهم بخدمة انفسهم كاننا نسمح للشخص بان يفتح متجر او مدرس الكترونية خاص به، وفي نفس الوقت نحن بنصدر محفظة الكترونية مادية بحوالي 50 مليون دولار سنويا للمبدعين ليختبروا افكارهم ويتم تشجيعهم بتقديم ابتكاراتهم وافكارهم.

 

مصر سوق استراتيجي للتكنولوجيا 

فارس العقاد المدير الاقليمي لشركة الميتا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

وأضاف “نستهدف مصر في المقام الأول لان بها شريحة شبابية كبيرة ولديهم اهتمام ملحوظ بالتكنولوجيا ونرى فيهم شغف كبير على منصات التواصل والتفاعل الالكتروني، مما يجعلنا نؤمن ان مصر سوق استراتيجي جاذب جدا للتكنولوجيا”. 

 

الميتافيرس الابتكار والابداع المبدعين عالم خاص فارس العقاد الواقع الافتراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد والده وزوجته في 3 أشهر.. حكاية مأساوية وراء هداف الدوري |تفاصيل

أفلام ومسلسلات ورياضة.. توقف100 قناة على النايل سات بشكل مفاجئ.. الأسباب والتفاصيل

أقوى مهاجم إفريقي.. فرج عامر يعلن عن أول صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي

أمطار حتى الأربعاء| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

كولر عايز يخليها ضلمة.. فرج عامر يكشف خطة الأهلي في الميركاتو الشتوي

تزوجتها بدون مأذون والبلد كلها حضرت الفرح.. اعترافات المتهم بهتك عرض فتاة أطفيح

بعد واقعة رشوة حمو بيكا.. عقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة تنتظر المتهمين

بعد انتشاره على السوشيال ميديا..برلماني يطالب بالقبض على أصحاب فيديو مقلب الجيزة

موضوعات متعلقة

صناعة الأسطورة.. لعبة فيديو تساعد على استعادة التاريخ المفقود في بريطانيا

فنان بريطاني يتوجه إلى مصر على دراجته للمشاركة في قمة المناخ

الاحتباس الحراري يهدد الأرض ومخاوف من التحول لمصير كوكب الزهرة

الصين تطلق المرحلة الأخيرة من محطتها الفضائية

طفرة تاريخية.. نجاح عملية زرع دماغ بشري في جسد الفئران

طفيل القطط ..عدوى جديدة تهدد سكان العالم

حقيقة ولا هزار.. تداول بيع فلوس مزورة ودولارات على فيسبوك في مصر

أكبر سرقة في تاريخ مصر..تهريب مقتنيات مقبرة توت عنخ امون فور اكتشافها

ترشيحاتنا

بوتين لم يحسم قراره بشأن مشاركته في قمتي العشرين وأبيك

بالفيديو .. مروان عطية يكشف حقيقة انتقاله للزمالك فى يناير القادم

رئيس البرازيل الجديد يؤكد حرصه على حضور قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ

خاص| السفير الصيني بالقاهرة: مستمرون في استثماراتنا بمصر.. صور وفيديو

زي نهائي القرن| ميدو يكشف سر فوز الأهلي على الزمالك في السوبر

وزير الصحة: الرئيس السيسي يتدخل لدعم قوائم الانتظار بـ2 مليار جنيه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس أنيقة.. إيمي سمير غانم تخطف الأنظار برفقة حسن الرداد

برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022: أكمل عملك وفق خطتك

برج الأسد.. حظك اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022: تخلص من مخاوفك

هيفاء وهبي ترد على انتقادات ظهورها الأخير.. والجمهور: الصور كان ملعوب فيها

فيديو

5 خدمات مباشرة.. اعرف الشبكة الموحدة للطوارئ هتفيدك إزاي |تعليق صوتي

المدير الإقليمي للميتا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مصر سوق جاذب للتكنولوجيا |خاص

في الفصل والطابور.. وفاة معلمين اثنين داخل مدرستين بالشرقية والقليوبية

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار لمدة 3 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ