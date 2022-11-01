المدير الإقليمي للميتا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مصر سوق جاذب للتكنولوجيا |خاص

توفر تكنولوجيا الميتافيرس آلية جديدة للمبدعين والفنانين في الابتكار والإبداع الحديث والمواكب للتطور الرقمي الهائل، كما يوسع الآفاق المادية والتوسعية لدى المبدعين في خلق عالم خاص بهم.

فارس العقاد المدير الاقليمي لشركة الميتا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وفي حديثه الخاص مع موقع صدى البلد، قال فارس العقاد، المدير الاقليمي لشركة الميتا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال ندة “ الابد هو الان” التي اقيمت بالجامعةالامريكية الجمعة الماضية، انه من الممكن أن تخلق الميتا فيرس طرق جديدة مثل تقديم سلع الكترونية ممكن ابتكارها وبيعها في عالم الواقع الافتراضي، كما يمكن خلق عالم تفاعلي كامل يمكن الاشخاص من التواصل بداخله.

ميتافيرس يوسع الآفاق في الصحة والتعليم والصناعة

وأضاف العقاد “تكنولوجيا الميتا فيرس ستخلق عالم جديد يؤثر على مختلف القطاعات والتي منها التعليم والصحة والصناعة، دون الحاجة للذهاب الى مكاتب عمل او التوجه الى مبنى خاص أو الالتزام بدوام معين وسط افق محدود، وسيمحي العالم الافتراضي جميع الخطوط التي تقيد المبدعين”

واوضح “سيمنح خواص جديد للناس بالسفر الى اي مكان او حرية الحركة لذوي الاحتياجات الخاصة داخل عالم افتراضي كامل من صنعه بطريقة شخصية”.

ويتابع المدير الاقليمي "نهدف إلى بناء اليات للناس تسمح لهم بخدمة انفسهم كاننا نسمح للشخص بان يفتح متجر او مدرس الكترونية خاص به، وفي نفس الوقت نحن بنصدر محفظة الكترونية مادية بحوالي 50 مليون دولار سنويا للمبدعين ليختبروا افكارهم ويتم تشجيعهم بتقديم ابتكاراتهم وافكارهم.

مصر سوق استراتيجي للتكنولوجيا

فارس العقاد المدير الاقليمي لشركة الميتا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وأضاف “نستهدف مصر في المقام الأول لان بها شريحة شبابية كبيرة ولديهم اهتمام ملحوظ بالتكنولوجيا ونرى فيهم شغف كبير على منصات التواصل والتفاعل الالكتروني، مما يجعلنا نؤمن ان مصر سوق استراتيجي جاذب جدا للتكنولوجيا”.