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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوقي غريب: فاركو لعب من أجل التعادل.. ونبني فريقا جديدا للمقاولون العرب| فيديو

شوقي غريب
شوقي غريب

أبدى شوقي غريب، مدرب المقاولون العرب، رضاه عن أداء لاعبيه أمام فاركو، أمس، رغم التعادل السلبي الذي انتهت به المباراة، والتي أقيمت ضمن مباريات الجولة الثالثة منا لدوري الممتاز.

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ووقع المقاولون في فخ التعادل مع فاركو بدون أهداف ليكون هذا التعادل الثالث في بطولة الدوري في النسخة الحالية.

وقال شوقي غريب في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1": "أشكر جميع اللاعبين على الأداء الذي قدموه أمام فاركو، ولكن كنت أتمنى الخروج بالثلاث نقاط من هذه المباراة".

وأضاف: "في نهاية المباراة كنت أهاجم بـ5 لاعبين مع التوازن الدفاعي بخمس لاعبين أيضا، ولكن لم يحالفنا التوفيق، ورغم ذلك لست قلقا على الفريق؛ طالما هناك محاولات مستمرة داخل الملعب".

وأكمل مدرب المقاولون: "نعاني من مشكلة وهي إهدار الفرص أمام المرمى وسنحاول معالجتها في الفترة المقبلة، ولكن نلاحظ أن أداءنا في مباراة اليوم أفضل من مواجهة فيوتشر وغزل المحلة".

وواصل: "الشيء الملحوظ أننا نتحسن من مباراة لأخرى؛ وبالتالي أنا راضِ عن الأداء، ولكن لست راضيا عن النتيجة، وفاركو لعب من أجل الخروج بنقطة التعادل ونجح في ذلك".

وأتم شوقي غريب تصريحاته: "اللاعبون الأجانب لم يكملوا معنا فترة الاعداد بشكل جيد، لكننا سنستعيد ذاكرة التسجيل من جديد وهذه المباراة الثامنة على التوالي التي لم نخسر فيها وهذا شيء إيجابي أيضا، ونحن نبني فريقا جديدا للمقاولون لكن ينقصنا التركيز".

شوقي غريب المقاولون العرب فاركو للدوري الممتاز فيوتشر غزل المحلة

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