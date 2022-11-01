أسرار المحلات.. طريقة عمل الدجاج المشوي أفضل من الجاهز

يقدم الشيف مصطفى العمدة طريقة عمل الدجاج المشوي بمذاق أفضل من الجاهز لعشاق الدجاج المشوي.



المقادير لعمل الدجاج المشوي



دجاجة مقسمة إلى أربع قطع.

نص كوب من ماء البصل.

نص كوب من عصير الطماطم.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من الخل.

عصير ليمونه

٢ معلقة كبيرة زيت نباتي.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.



الطريقة لعمل الدجاج المشوي



نقوم بإضافة ماء البصل إلى عصير الطماطم، ثم قومي بإضافة لهم الملح والفلفل الأسود والخل وبهارات الدجاج وعصير الليمون والزيت والزعتر والبهارات

ثم قومي بتقليب كافة هذه المكونات مع بعضها جيدًا جدًا ونضيف لهم قطع الدجاج وتقليبه جيدًا في التتبيلة، ثم يجب أن يغطى الدجاج ويتم وضعه في الثلاجة من ساعتين إلى ست ساعات

نقوم بتوزيع الدجاج على الشواية، إذا لم تتوافر الشواية، يمكنك القيام بوضع قطع الدجاج في صينية فرن ووضعها في فرن ساخن مسبقًا حتى ينضج الدجاج، ثم قومي بإخراجه ووضع مع قطعة من الفحم المشتعل، ثم قومي بتوزيع فوقها القليل من الزيت ، ثم قومي بتغطيتها سريعًا حتى يحصل الدجاج على رائحة الشواء، ثم قومي بتقديمه مزين بالبقدونس المفروم وسلطة.