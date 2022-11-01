بريطانيا تواجه عجزا بميزانية الدولة يصل إلى 46 مليار دولار.. تقرير

قالت مؤسسة ريزوليوشن، الثلاثاء ، إن بريطانيا لا تزال تواجه عجزا في الميزانية تبلغ 40 مليار جنيه استرليني (46 مليار دولار) سيتعين سدها من خلال الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق، على الرغم من التقلبات الأخيرة في الإجراءات المقترحة خلال رئاسة ليز تروس القصيرة الأمد للحكومة.

وقالت مؤسسة ريزوليوشن، التي تركز على القضايا التي تواجه الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​، إن رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك ووزير ماليته جيريمي هانت واجهوا خيارات غير جذابة قبل بيان الميزانية المقرر في 17 نوفمبر.

وقال مدير المؤسسة، جيمس سميث 'في حين أن التركيز الأخير كان على الظروف التي تتحسن في فترة ما بعد تروسونوميكس ، فإن الصورة المركزية لا تزال واحدة من ضعف النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض والتخفيضات الضريبية الباهظة التي خلفت فجوة مالية لا تقل عن 40 مليار جنيه إسترليني لملئها'

ونشر مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني آخر توقعات الاقتراض في مارس، منذ ذلك الحين عندما ضعفت توقعات النمو بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ، في حين ارتفعت أسعار الفائدة في بريطانيا والعالم ، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقدرت مؤسسة ريزوليوشن أن الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق بما لا يقل عن 30 مليار جنيه إسترليني ستكون ضرورية لضمان انخفاض الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2026-27.

وأضافت المؤسسة البحثية أن وزراء المالية السابقين تركوا مساحة لا تقل عن 12 مليار جنيه لتحقيق أهداف الميزانية.

وكان معهد الدراسات المالية قد قدر في السابق أن بريطانيا واجهت فجوة في الميزانية قدرها 62 مليار جنيه إسترليني في أعقاب خطة خفض الضرائب التي أعلنها وزير مالية تروس ، كواسي كوارتنج ، في 23 سبتمبر.

ودفعت هذه "الميزانية المصغرة'' الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي وأجبرت بنك إنجلترا على التدخل في سوق السندات، ما دفع تروس إلى التراجع عن بعض الخطط وإقالة كوارتنج - ولكن بعد فوات الأوان لإنقاذ رئاستها للوزراء.

وقالت مؤسسة ريزوليوشن إن التخفيضات في الإنفاق الاستثماري تناشد الحكومات البريطانية في كثير من الأحيان الساعية إلى توفير المال - لكنها تأتي على حساب النمو على المدى الطويل وستجمع 10 مليارات جنيه إسترليني على الأكثر.

وأضافت أن التضخم المرتفع يعني أن الإدارات الحكومية - التي تمتلك في الغالب ميزانيات نقدية ثابتة - تواجه بالفعل تخفيضات بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني من حيث القيمة الحقيقية بحلول 2024-25 ، مما يحد من نطاق المزيد من المدخرات ويخلق ضغوطا على الإنفاق الإضافي.

وتراجع الحكومة البريطانية تعهدًا سابقًا برفع معاشات التقاعد ومزايا الرعاية الاجتماعية تماشيًا مع التضخم الذي سيكلف حوالي 9 مليارات جنيه.

ولا يزال حوالي 17 مليار جنيه من التخفيضات الضريبية التي فرضها تروس سارية ، إلى حد كبير عكس زيادة 15 مليار جنيه في ضرائب الرواتب التي أدخلها سوناك عندما كان وزيرا للمالية.

وقال سميث: ‘من المحتمل أيضًا المزيد من التقشف في الخدمات العامة، لكن هناك حدودًا لمدى مصداقية هذه الخدمات’ مضيفا أن 'هذا الواقع يعني أن بيان الخريف من المحتمل أن يتضمن زيادات ضريبية ، وليس مجرد تخفيضات في الإنفاق'.