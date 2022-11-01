عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يتابع أعمال الرصف وتطوير بالمدينة

صدى البلد

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة مفاجئة بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

 بدأ المحافظ جولته بتفقد شارعي عطيه الغمري وأبو بكر الصديق وحى المستشارين  للوقوف على اعمال توصيل المرافق العامة للمنازل قبل البدء في اعمال الرصف والتطوير  حفاظاً على المال العام والشكل الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

شدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بمتابعه الشركه المسند لها تنفيذ اعمال الرصف والتطوير وتذليل كافه العقبات أمام تنفيذ الاعمال لاتاحة الفرصه أمام الشركه لانهاء أعمالها طبقاً للجدول الزمني المحدد ليشعر سكان المنطقه بحجم اعمال التطوير والتجميل التي تنفذها المحافظة.

 كما حرص محافظ الشرقية على تفقد شارعي طلبة عويضه وعمر بن الخطاب للتأكد من التزام اصحاب المحال التجاريه بمواعيد الغلق المحدده ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه حيال غير الملتزمين.

إزالة الإعلانات المخالفة وسرعة تحصيل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة.. أبرز توصيات تنفيذي الشرقية

 وخلال جولته بشوارع المدينة التقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين واستمع لمشكلاتهم وتعرف علي إحتياجاتهم على الطبيعه ، موجهاً رئيس المركز  بفحصها وتلبيتها فوراً ، مقدمين له الشكر على تواجده بالشارع في أوقات متأخره ومتابعته لأعمال الرصف والتطوير الجاريه بشوارع المدينة.

 رافق المحافظ في الجولة المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق وشعبان ابو الفتوح رئيس حي أول ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان.

الشرقية محافظ الشرقية مدينة الزقازيق الزقازيق المحال التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما هو مرضه؟ صدمة على السوشيال ميديا بعد وفاة الشيف أسامة

ودع جمهوره برسالة على صفحته.. وفاة الشيف أسامة السيد

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

خلال ساعات الأهلي يزف مفاجأة يحلم بها ملايين الجماهير .. تفاصيل

دعا عليه قبل ما يموت.. أبو مالك يفارق الحياة بعد رفض مديره منحه سلفة للعلاج

أنا بين يدي الرحمن.. مرض غامض يصيب الشيف أسامة السيد ويؤدي إلى وفاته

ودع أبناءه ومات داخل الفصل.. القصة الكاملة لوفاة مدرس رياضيات في شبرا الخيمة

سعر الدولار في البنوك اليوم 1-11-2022

ترشيحاتنا

أول زيارة رسمية.. خطأ بروتوكولي لرئيس العراق بالجزائر يثير جدل مواقع التواصل

الاعتماد والرقابة الصحية تعتمد شفاء الأورمان أول مستشفى خضراء

وزير البترول : استعداد مصر للعب دور رئيسي في أسواق الطاقة العالمية

إلحق اشتري.. نزيف فى أسعار الذهب| عيار 21 يفقد 7 جنيهات

وزير الصحة يوجه بوضع دراسة متكاملة لرفع كفاءة وحدات الرعاية الأولية

ضيقوا على الناس معيشتهم .. علي جمعة يوضح حكم عمل الذكرى السنوية للمتوفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحيله صادم .. 10 صور للشيف أسامة السيد قبل رحيله تكشف مرضه

ما هو مرضه؟ صدمة على السوشيال ميديا بعد وفاة الشيف أسامة

لص يعتذر بعد سرقة لابتوب.. ويقدم خدمة "جدعنة" لصاحبه

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

فيديو

5 خدمات مباشرة.. اعرف الشبكة الموحدة للطوارئ هتفيدك إزاي |تعليق صوتي

المدير الإقليمي للميتا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مصر سوق جاذب للتكنولوجيا |خاص

في الفصل والطابور.. وفاة معلمين اثنين داخل مدرستين بالشرقية والقليوبية

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار لمدة 3 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ