محافظ الشرقية يتابع أعمال الرصف وتطوير بالمدينة

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة مفاجئة بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شارعي عطيه الغمري وأبو بكر الصديق وحى المستشارين للوقوف على اعمال توصيل المرافق العامة للمنازل قبل البدء في اعمال الرصف والتطوير حفاظاً على المال العام والشكل الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

شدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بمتابعه الشركه المسند لها تنفيذ اعمال الرصف والتطوير وتذليل كافه العقبات أمام تنفيذ الاعمال لاتاحة الفرصه أمام الشركه لانهاء أعمالها طبقاً للجدول الزمني المحدد ليشعر سكان المنطقه بحجم اعمال التطوير والتجميل التي تنفذها المحافظة.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد شارعي طلبة عويضه وعمر بن الخطاب للتأكد من التزام اصحاب المحال التجاريه بمواعيد الغلق المحدده ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه حيال غير الملتزمين.

وخلال جولته بشوارع المدينة التقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين واستمع لمشكلاتهم وتعرف علي إحتياجاتهم على الطبيعه ، موجهاً رئيس المركز بفحصها وتلبيتها فوراً ، مقدمين له الشكر على تواجده بالشارع في أوقات متأخره ومتابعته لأعمال الرصف والتطوير الجاريه بشوارع المدينة.

رافق المحافظ في الجولة المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق وشعبان ابو الفتوح رئيس حي أول ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان.