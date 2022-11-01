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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جمال سوسه: لجنة مكافحة العدوى تجري تقييما لمستشفيات جامعة بنها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها الدكتورة غادة عبد الواحد مقرر اللجنة العليا لمكافحة العدوى للمستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات ، بحضور الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ، والدكتور محمد شاكر مدير عام المستشفى والدكتورة عبير السيد مدير وحدة مكافحة العدوى وأعضاء اللجنة العليا لمكافحة العدوى وفريق العمل بوحدة العدوى بالمستشفى الجامعى.

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وقال الدكتور جمال سوسه أن استقبال الجامعة لأعضاء اللجنة العليا لمكافحة العدوي بالمجلس الأعلى للجامعات يأتي وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير القطاع الصحي وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية مضاعفة الجهود لتحسين المنظومة الصحية في مصر ، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التى تعتبر قاطرة الخدمة الطبية.


واكد رئيس الجامعة أن مستشفيات بنها الجامعية تتحمل عبئًا كبيرًا، في تقديم الخدمة الصحية لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة ، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق حرصت إدارة الجامعة على دعم المستشفيات الجامعية وذلك من خلال القيام بعمليات الإحلال والتجديد والتوسعة اللازمة بجميع الأقسام الطبية دون أي توقف للخدمة الصحية للمرضى.
من جانبه قال الدكتور عمرو الدخاخني أن المستشفيات الجامعية تولى اهتماماً كبيراً بأمان وسلامة المرضى والعاملين، ولذلك سوف تقوم  اللجنة العليا لمكافحة العدوى التابعة للمجلس الأعلى للجامعات بعمل تقييم للأداء مكافحة العدوي  داخل المستشفي الجامعي للإطمنئان علي جودة الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الطبي للمرضي.

جامعة بنها محافظة القليوبية المستشفيات الجامعية رئيس جامعة بنها المنظومة الصحية لجنة مكافحة العدوى

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