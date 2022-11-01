وزير الاتصالات السابق : عقد المؤتمرات العالمية بمصر إيجابي على الاقتصاد والسياحة

قال الدكتور هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق ومستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري؛ إن هناك دولا عديدة تحاول تجريب عقد مؤتمرات دولية ولكن ذلك يلزم توافر عدد كبير من الخبراء في مجالات عديدة علاوة على أهمية توافر البنية التحتية؛ مضيفا أن من مميزات عقد المؤتمرات أن يقوم بتغطيتها كل وسائل الإعلام العالمية وزيارة عدد كبير من الجنسيات المشاركة في المؤتمر ويجعل إسم مصر يتردد في العالم كله.

أضاف هاني محمود خلال لقائه في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد؛ أن إختيار مصر لعقد المؤتمرات العالمية يؤكد العالم كله أن مصر بلد الأمن والأمان وأنها تتمتع بالإستقرار؛ مشيراً إلى أن معظم الضيوف القادمين للمشاركة في المؤتمر من جميع أنحاء العالم تعود لمصر مع عائلتهم لشرم الشيخ بعد الإستمتاع بالأجواء المصرية وذلك يزيد من نسبة الترويج السياحي لمصر.

أوضح وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق؛ أن مدينة شرم الشيخ تتمتع بوفرة الأماكن الترفيهية والسياحية وإستقرار الطقس طول العام وإنتشار الفنادق المتميزة ومؤتمر قمة المناخ القادم سيكون أكبر. أهم مؤتمر عقد في تاريخ مصر لأن كل رؤساء الدول العربية ستتواجد بالإضافة إلى رؤساء دول العالم ورؤساء الوزراء وذلك سيضاعف الفوائد التي ستعود على الدولة المصرية.

وتابع أن إستضافة مصر لعقد هذا المؤتمر يؤكد أن مصر قادرة على تنظيم مؤتمرات عالمية بالإضافة إلى أن المؤتمرات تعود على السياحة والاقتصاد بشكل إيجابي.