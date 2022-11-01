عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الاتصالات السابق : عقد المؤتمرات العالمية بمصر إيجابي على الاقتصاد والسياحة

الدكتور هاني محمود
الدكتور هاني محمود

قال الدكتور هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق ومستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري؛ إن هناك دولا عديدة تحاول تجريب عقد مؤتمرات دولية ولكن ذلك يلزم توافر عدد كبير من الخبراء في مجالات عديدة علاوة على أهمية توافر البنية التحتية؛ مضيفا أن من مميزات عقد المؤتمرات أن يقوم بتغطيتها كل وسائل الإعلام العالمية وزيارة عدد كبير من الجنسيات المشاركة في المؤتمر ويجعل إسم مصر يتردد في العالم كله.

أضاف هاني محمود خلال لقائه في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد؛ أن إختيار مصر لعقد المؤتمرات العالمية يؤكد العالم كله أن مصر بلد الأمن والأمان وأنها تتمتع بالإستقرار؛ مشيراً إلى أن معظم الضيوف القادمين للمشاركة في المؤتمر من جميع أنحاء العالم  تعود لمصر مع عائلتهم لشرم الشيخ بعد الإستمتاع بالأجواء المصرية  وذلك يزيد من نسبة الترويج السياحي لمصر.

أوضح وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق؛ أن مدينة شرم الشيخ تتمتع بوفرة الأماكن الترفيهية والسياحية وإستقرار الطقس طول العام وإنتشار الفنادق المتميزة ومؤتمر قمة المناخ القادم سيكون أكبر. أهم مؤتمر عقد في تاريخ مصر لأن كل رؤساء الدول العربية ستتواجد بالإضافة إلى رؤساء دول العالم ورؤساء الوزراء وذلك سيضاعف الفوائد التي ستعود على الدولة المصرية.

وتابع أن إستضافة مصر لعقد هذا المؤتمر يؤكد أن مصر قادرة على تنظيم مؤتمرات عالمية بالإضافة إلى أن المؤتمرات تعود على السياحة والاقتصاد بشكل إيجابي.

الدكتور هاني محمود تكنولوجيا المعلومات مؤتمرات دولية البنية التحتية المؤتمرات العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما هو مرضه؟ صدمة على السوشيال ميديا بعد وفاة الشيف أسامة

ودع جمهوره برسالة على صفحته.. وفاة الشيف أسامة السيد

خلال ساعات الأهلي يزف مفاجأة يحلم بها ملايين الجماهير .. تفاصيل

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

أنا بين يدي الرحمن.. مرض غامض يصيب الشيف أسامة السيد ويؤدي إلى وفاته

دعا عليه قبل ما يموت.. أبو مالك يفارق الحياة بعد رفض مديره منحه سلفة للعلاج

نوفمبر الخير.. حزمة من الهدايا المادية تبدأ الحكومة صرفها اليوم|هتقبض كم زيادة

سعر الدولار في البنوك اليوم 1-11-2022

ترشيحاتنا

ربنا يصبر بنتك.. تلميذة الشيف أسامة السيد ترثيه بكلمات مؤثرة

رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الميداني المُجهز بالمركز الدولي للمؤتمرات في شرم الشيخ

حلم الملايين من جماهيره .. معلومة في مفاجأة الأهلي الكبرى

إقامة معسكر للأهلي في الإمارات خلال فترة توقف الدوري.. خاص

الانقسامات تضرب إسرائيل.. 5 انتخابات برلمانية في 4 سنوات بسبب فشل الحكومة

فضل الصدقة في الدنيا .. الإفتاء: 16 نعمة ومثلها بالآخرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحق نفسك.. علامات خفية تعنى إصابتك بانسداد الشرايين

والدتها توفت .. موقف مؤثر لـ الشيف الراحل أسامة السيد مع فتاة بعد زواجها

هونوا على ولادكم.. مدرس شهير يثير ضجة على السوشيال ميديا بسبب الطفلة يارا

رحيله صادم .. 10 صور للشيف أسامة السيد قبل رحيله تكشف مرضه

فيديو

عيد الهالوين يتحول إلى ليلة رعب حقيقية في كوريا الجنوبية|ماذا حدث؟ (فيديوجراف)

5 خدمات مباشرة.. اعرف الشبكة الموحدة للطوارئ هتفيدك إزاي |تعليق صوتي

المدير الإقليمي للميتا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مصر سوق جاذب للتكنولوجيا |خاص

في الفصل والطابور.. وفاة معلمين اثنين داخل مدرستين بالشرقية والقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ