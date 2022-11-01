وقعت بعد طابور الصباح| وفاة معلمة داخل مدرسة في دمياط

انتابت حالة من الحزن معلمين ومعلمات مدرسة الجمهورية الابتدائية ، بمركز الزرقا بمحافظة دمياط، وذلك إثر سقوط إحدى المعلمات فجأة على الأرض بعد طابور الصباح داخل المدرسة، فيما تم نقلها الى المستشفى لتلفظ أنفاسها الأخيرة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

كان قد تلقي مركز شرطة الزرقا اخطارا من مستشفي الزرقا المركزى يفيد بوصول عزة محمد سعد مدرسة بمدرسة الجمهورية الابتدائية بالزرقا مصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها للمستشفي للكشف عليها.

واكد احد شهود العيان من العاملين بالمدرسة ، ان عزة سعد قد وصلت صباح اليوم الى المدرسة ووقعت في دفتر الحضور وذهبت لحضور طابور الصباح الا انها شعرت باعياء شديد وفقدت توازنها ودخلت في حالة اغماء وتم نقلها الى المستشفي.

وأضاف بانه فور وصولها للمستشفي توفت على الفور وتابع انها تتمتع بالسيرة الطيبة بين زملائها بالمدرسة.