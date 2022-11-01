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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا دولة عطوفة.. سوناك يحاول إصلاح ما أفسدته وزيرة الداخلية بشأن اللاجئين

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني

وصف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، بريطانيا بأنها "مكان عطوف ومرحب" بطالبي اللجوء، في محاولة لتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان.

وقال سوناك، خلال اجتماع مجلس وزرائه اليوم الثلاثاء، إن "البلاد مكان عطوف ومرحب بطالبي اللجوء، لكن هذا يعتمد على قدرة البلاد على مراقبة حدودها بشكل فعال".

وقد واجهت وزيرة الداخلية البريطانية، اليوم الثلاثاء، انتقادات شديدة يط لوصفها وصول طالبي اللجوء بأنه "غزو"، حيث حذر مشرعون من مختلف الأطياف السياسية من خطر استخدام لغة تحريضية.

ونقل المتحدث باسم رئيس الوزراء عن سوناك قوله: "هذه دولة عطوفة وستظل كذلك".

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وأوضح سوناك أن: "وزيرة الداخلية كانت تحاول شرح الحجم الهائل للتحدي الذي يواجه البلاد ومن المهم السيطرة على حدودنا حتى نتمكن من توفير طرق آمنة لطالبي اللجوء الآخرين".

وواجهت برافرمان انتقادات من بعض نواب المعارضة لتأجيج الوضع بعد أن قالت إن الحكومة ملتزمة "بوقف الغزو على ساحلنا الجنوبي".

وتساءل حزب العمال: كيف يمكن للجمهور- مع مواجهة برايفرمان اتهامات متعددة بخرق القانون الوزاري - أن يثق في قدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها في مجال الأمن القومي.

وفي وقت سابق، اعتذرت وزيرة الداخلية، في رسالة مطولة إلى أعضاء البرلمان، عن سلسلة من "أخطاء الحكم" التي استخدمت فيها بريدها الإلكتروني الشخصي لإرسال وثائق حكومية رسمية.

وأدت تلك المشكلة إلى استقالتها من حكومة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، وأعاد تعيينها رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك بعد ستة أيام كجزء مما ادعى حزب العمل أنه "صفقة قذرة" لتأمين دعمها في سباق قيادة حزب المحافظين.

 

 

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