كلام فارغ.. تعليق مصطفى قمر على أنباء ارتباط نجله بالفنانة مايان السيد

كشف الفنان مصطفى قمر ، حقيقة ارتباط ابنه تيام مصطفى قمر بالفنانة الشابه مايان السيد، بعد ظهورهم الأخير معا.

وقال الفنان مصطفى قمر ، عبر برنامج “ et بالعربى ” كل الكلام ده كلام فارغ وإشاعات ، تيم يتعامل مع كل صديقاته فى الوسط الفنى على أنهم أخواته".

وأضاف مصطفى قمر : “ أنا مبسوط أن تيم مركز الأيام دى إنه ينجح ويكون من نجوم الصف الأول” .

مسلسل دوبامين

يذكر أن اخر أعمال تيام مصطفى قمر هو مسلسل "دوبامين" من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة ريم مصطفى، محمد كيلانى، باسل الزارو، مروان يونس، ، بسنت شوقى، بسنت السبقى، أحمد عبد المجيد وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي بمناقشة عالم السوشيال ميديا وتأثيره على حياة الناس.