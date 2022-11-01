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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كلام فارغ.. تعليق مصطفى قمر على أنباء ارتباط نجله بالفنانة مايان السيد

تيام مصطفى قمر و
تيام مصطفى قمر و مايان السيد

كشف الفنان مصطفى قمر ، حقيقة ارتباط ابنه تيام مصطفى قمر بالفنانة الشابه مايان السيد، بعد ظهورهم الأخير معا.

وقال الفنان مصطفى قمر ، عبر برنامج “ et بالعربى ” كل الكلام ده كلام فارغ وإشاعات ، تيم يتعامل مع كل صديقاته فى الوسط الفنى على أنهم أخواته".

وأضاف مصطفى قمر : “ أنا مبسوط أن تيم مركز الأيام دى إنه ينجح ويكون من نجوم الصف الأول” . 

مسلسل دوبامين

يذكر أن اخر أعمال تيام مصطفى قمر هو مسلسل "دوبامين" من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة ريم مصطفى، محمد كيلانى، باسل الزارو، مروان يونس، ، بسنت شوقى، بسنت السبقى، أحمد عبد المجيد وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي بمناقشة عالم السوشيال ميديا وتأثيره على حياة الناس.

 

مصطفى قمر تيام مصطفى قمر مايان السيد الفنان مصطفى قمر برنامج “ et بالعربى ” مسلسل دوبامين

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