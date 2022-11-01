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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية تعلن جدري القرود حالة طوارئ عالمية

صدى البلد

قالت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن تفشي مرض جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وهي أعلى مستويات التأهب لمنظمة الصحة العالمية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ، علي أنها "حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية"، لإطلاق استجابة دولية منسقة ويمكن أن تطلق التمويل للتعاون في مشاركة اللقاحات والعلاجات.

وقالت منظمة الصحة العالمية في يوليو إن تفشي مرض جدري القرود سريع الانتشار يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.

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وبحسب أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، فقد تم تسجيل 77.2 ألف حالة إصابة بمرض جدري القرود منذ بداية العام في 109 دول، وتوفي 36 شخصًا بسبب الإصابة. 

وفي يوليو، أعلنت المنظمة جدري القرود حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.

الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ جدري القرود

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