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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: الغرب يشعل حربا عالمية وانتصارنا هو الضمان الوحيد لتجنبها

روسيا
روسيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، إن دول الغرب تدفع العالم إلى حرب عالمية، مشيرا إلى أن انتصار روسيا هو الضمان الوحيد ضد نشوب هذا النزاع.

وكتب مدفيديف على "تلجرام": "لنطلق على الأشياء مسمياتها الحقيقية. الدول الغربية تدفع العالم لحرب عالمية، والنصر الكامل والنهائي لروسيا هو فقط الضمان ضد النزاع العالمي".

وأشار إلى أن النهج الغربي هو عدم السماح لروسيا بالانتصار، متسائلا عما يعنيه هذا النهج في واقع الأمر.

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وأضاف: "فلنتبع منطقا بسيطا؛ إذا لم تنتصر روسيا، إذن فأوكرانيا ستكون المنتصر. هدف أوكرانيا هو ما أعلنه نظام كييف، استرجاع جميع المناطق التي كانت تابعة لها. أي انتزاعها من روسيا. هذا يعد تهديدا لوجود الدولة وانهيارا لروسيا الحالية، ما يعني أنه سبب مباشر لتطبيق البند 19 من أساسيات السياسة الروسية في مجال الردع النووي".

وتابع مدفيديف: "من إذن يخطط لنشوب صراع نووي؟ ما هذا إن لم يكن استفزازا مباشرًا لنشوب حرب عالمية باستخدام الأسلحة النووية؟".

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