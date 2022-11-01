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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء: الحديقة المركزية المتنفس الرئيسي بشرم الشيخ

الحديقة المركزية
الحديقة المركزية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الحديقة المركزية تُعد المتنفس الرئيسي بمدينة شرم الشيخ، حيث تحتوي على مسارات للمشاة بطول حوالى 2500م، وأماكن للترفيه، ومسرح مكشوف لإقامة الفعاليات الثقافية والفنية، إلى جانب توافر ساحات وأماكن مخصصة لإقامة المعارض، كما تحتوى على مول تجاري، ومجمع للبنوك، ومجمع للمطاعم المتنوعة، إضافة إلى وجود بحيرات مائية، وعدد من نوافير المياه، وحديقة مخصصة للأطفال، وتصل مساحة المناطق الخضراء، داخل الحديقة المركزية إلى 25 فدانا تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشجار والنباتات والنخيل المثمر.


جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تنسيق الموقع العام بالحديقة المركزية بشرم الشيخ، خلال زيارته للمدينة اليوم.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الذي أوضح أن الحديقة المركزية تم تنفيذها على مساحة 40 فدانا بمنطقة المثلث الأخضر، وذلك في إطار جهود تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

وخلال ذلك تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، مركز شركة "شنايدر اليكترتك" للاستدامة وشاحنات المحمول التي تعمل بالطاقة الشمسية والـ "واي فاي" بالحديقة المركزية، مستمعاً إلى شرح حول توافر الحلول الرقمية للأعمال الخاصة بمجالي "إدارة الطاقة" و"التحكم الآلي".

وأشار المهندس شريف عبدالفتاح، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك للعلاقات الحكومية، إلى أن مركز "شنايدر إليكتريك" يأتي ضمن فعاليات مؤتمر التغير المناخي لاستعراض الحلول الرقمية والمشروعات المرتبطة بملفات المناخ والبيئة والمجتمع، ومردود تلك المشروعات.

تجدر الإشارة، إلى أن الشراكة بين "شنايدر إلكتريك" والحكومة المصرية، ممثلة في محافظة جنوب سيناء، تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات التي لها تأثير مباشر ومستدام على البيئة، سعيا للقضاء على التلوث.

وكانت شركة "شنايدر" قد دشنت أول محطة طاقة شمسية في محافظة جنوب سيناء، والتي تخدم أكثر من ٢٠٠٠ وحدة سكنية، وفى إطار جهود تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وذكية، تم الاتفاق مع شركة "شنايدر" على تنفيذ عدة مبادرات تتوافق مع التزاماتها للاستدامة، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر قمة المناخ، ومنها، إطلاق مركز "شنايدر إلكتريك" للاستدامة على مساحة تزيد على ٢٠٠٠ م٢ بالحديقة المركزية، حيث تم تصميم المركز كنموذج إقليمي للحياة المستدامة ليعرض الأهداف الـ ١٧ للتنمية المستدامة للأمم المتحدة، وستقوم الشركة بتوفير عدد من أجهزة شحن السيارات الكهربائية بالمدينة، وذلك في إطار جهود التوسع في استخدام السيارات الكهربائية.

 

الحديقة المركزية

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اخبار شرم الشيخ الحديقة المركزية متنفس قمة المناخ رئيس الوزراء

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