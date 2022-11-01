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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جلال يقرر ضم أربعة لاعبين من فرق شباب المصري لمعسكر الفريق الاول

جلال يضم رباعى من
جلال يضم رباعى من شباب المصري للفريق الأول

قرر الكابتن ايهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري ضم أربعة لاعبين من فرق الشباب بالنادي، للمعسكر المغلق  للفريق الأول والذي يبدأ غدًا الأربعاء  بالقاهرة ويستمر لنحو أسبوعين.
وجاء قرار الكابتن ايهاب جلال بضم  - الرباعي شاب المصري مصطفى أيمن " لاعب فريق 1999 ، وعبد السلام أحمد لاعب فريق 2001 ، والثنائي ابراهيم سعيد وأحمد شداد لاعبي فريق 2003 -  بعد التنسيق مع الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين. 

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 وأكد جلال أن القرار يهدف إلى منح الفرصة تباعًا للاعبي قطاع الناشئين المتميزين للتدريب مع الفريق الأول للنادى المصري، بغرض تحفيز لاعبي القطاع من ناحية ، ولتأهيل  الناشئين المتميزين بالقطاع لنيل شرف تمثيل القلعة الخضراء من ناحية أخرى.

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