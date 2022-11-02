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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقرير.. الصوب الزراعية من جذوع النخيل الميت لمنع انتشار الحرائق بالوادي الجديد

صوب من مخلفات النخيل
صوب من مخلفات النخيل

تشتهر محافظة الوادي الجديد  بزراعة النخيل، حيث يبلغ عددها ما يزيد عن 2.3 مليون نخلة من أفضل الأنواع والتى تمثل المحصول الاستراتيجى لأبناء المحافظة وتعتبر مصدر رزق سنوي للسكان على الرغم من تعرضهم لخسائر فادحة بسبب تكرار نشوب الحرائق فى مزارع النخيل، إلا أن النخيل ما زالت هى رأسمال المواطن في الواحات.

وبسبب الحرائق المتكررة والخسائر التي يتكبدها المزارع كل عام لجأت المحافظة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبيئة وجهات أخرى مختصة للتفكير خارج الصندوق للحد من تكرار تلك الحرائق وكانت أبرز تلك الأفكار هى الاستفادة من جذوع النخيل الميت فى صناعة وتجهيز الصوب الزراعية  لتكون أول تجربة حقيقة صديقة البيئة، فضلا عن انخفاض تكلفتها عن الصوب التقليدية بحوالى 75%  وتحقق انتاجا مضاعفا.

يقول المهندس صابر مبارز عضو بالجمعية الخيرية بالمعصرة، إن فكرة الصوب الزراعية  صديقة البيئة من جذوع النخيل الميت،  تعتبر فكرة خارج الصندوق من أجل الاستفادة من مخلفات النخيل والحد من انتشار الحرائق بسبب تلك المخلفات .

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وأضاف أنه تم بالفعل تطبيق الفكرة  نفذتها الجمعية بقرية المعصرة  من أجل تشغيل الشباب والحد من البطالة فضلا عن توفير الخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأوضح أن فكرة الصوب الزراعية من جذوع النخيل تعتمد على إنشاء قوائم من جذوع النخيل بارتفاعات متساوية وهى لا تتكلف فى تأسيسها حوالى 900 جنيه كما يستخدم فيها مخلفات إطارات السيارات، وذلك لوضعها فوق رؤوس جذوع النخيل لتفادى تمزيق الأغطية البلاستيكية التى يتم وضعها فوق الصوبة وتتميز تلك الصوب أنها مسطحة وتسمح بزراعة أنواع أكثر من الزراعات فيها بجانب سهولة التحرك فيها وممارسة الأعمال الزراعية دون عوائق.

وأشار إلى أنه بعد نجاح التجربة مبدئيا وجه المحافظ بتعميم و تدريب الوحدات المحلية على تنفيذ تجربة إنشاء صوب زراعية من الخامات البيئة من مخلفات النخيل لكونها تساهم في التخلص الآمن من المخلفات الزراعية وإعادة إستخدامها وتجنب مخاطر الحرائق الناتجة عنها كما أنها مثالية للشباب الراغب في إقامة مشروعات زراعية نظرا لانخفاض تكلفتها مقارنة بالصوب الزراعية التقليدية بنسبة تقترب من 70 %.

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وأكد أنه  يجري حاليا  تعميم مشروع الصوب الزراعية صديقة البيئة بكافة قري ومراكز المحافظة ، حيث  تم تنفيذ مشروع   للصوب الزراعية من مخلفات النخيل بقريه القصر بمركز الداخلة على مساحة 1400 م2 لزراعة الخضروات لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة  فضلا عن توفير عشرات فرص العمل للشباب.

واكد ان الجمعية قامت  بالتعاون مع مؤسسة آفاق للتنمية  بتجهيز 16 صوبة زراعية من جذوع النخيل وتم  تسليمها للشباب وزراعتها بالفعل   بغرض توفير فرص عمل لهم  وللقضاء على البطالة .

 

صوب من مخلفات النخيل (1)
صوب من مخلفات النخيل (1)
صوب من مخلفات النخيل (2)
صوب من مخلفات النخيل (2)
صوب من مخلفات النخيل (3)
صوب من مخلفات النخيل (3)
صوب من مخلفات النخيل (4)
صوب من مخلفات النخيل (4)
صوب من مخلفات النخيل (5)
صوب من مخلفات النخيل (5)
صوب من مخلفات النخيل (6)
صوب من مخلفات النخيل (6)
صوب من مخلفات النخيل (7)
صوب من مخلفات النخيل (7)
صوب من مخلفات النخيل (8)
صوب من مخلفات النخيل (8)
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