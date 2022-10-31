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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لا تراهنوا على الوظائف الحكومية

مسئول بمشروعك لشباب الوادي الجديد: الصناعات الصغيرة تحقق المستحيل

عقد مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، ندوة حول "المشروعات الصغيرة نواة للتنمية وتحسين دخل الأسرة"، بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، في إطار الحملة الإعلامية التي تطلقها الهيئة العامة للاستعلامات لمناقشة القضية السكانية، تحت شعار “سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك”.

أدار الندوة محمد عطية، أخصائي الإعلام، تحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد - مدير مركز إعلام الخارجة.

حاضر فيها أحمد صالح المسئول عن إدارة برنامج مشروعك بالوحدة المحلية لمركز الخارجة.

وافتتح أحمد صالح المسئول عن إدارة برنامج مشروعك بالوحدة المحلية لمركز الخارجة، حديثه بأهمية تحديد الأهداف والطموحات لدى الشباب، وعدم المراهنة على البحث عن الوظيفة الحكومية، وعن مدى إمكانية إنجاز المستحيل من خلال الصناعات الصغيرة، وطرح العديد من الأمثلة عن شخصيات محلية وعالمية ودول اعتمدت في تطوير اقتصادها على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

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كما أوضح صالح خلال الندوة أهمية برنامج مشروعك كمبادرة من وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع عدد(4) بنوك لتمويل المشروعات المقترحة، حيث إن البرنامج يهدف إلى خلق فرص عمل للشباب في القرى والمدن وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظات للحد من الهجرة الداخلية للمدن، والارتقاء بجودة الحياة في مصر، ووضع الشباب على الطريق الصحيح لتكوين جيل من المستثمرين الشباب.

وأضاف أن هناك العديد من المجالات والأفكار التى تستخدم هذه القروض الممنوحة للعملاء كـ( تمويل مشروعات الثروة الحيوانية – تمويل المشروعات المنزلية – تمويل الأنشطة التجارية الصغيرة، وغيرها من المجالات).

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كما ذكر العديد من التسهيلات المقدمة من الوحدة المحلية لمركز الخارجة للعملاء، والتى تتمثل في معاونة المواطنين وتعريفهم بالفرص الاستثمارية، توفير نماذج دراسات جدوى للمشروعات، تسهيل استخراج التراخيص اللازمة للمشروعات، تواجد مفوضى البنوك المتعامل معها لخدمة العميل في أقصر وقت ممكن.

جانب من الندوه (3)
جانب من الندوه (3)
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