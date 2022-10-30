يعالج 50 مرضا.. نبات سحري ينمو عشوائيا وسط صحراء الوادى الجديد

تشتهر محافظة الوادي الجديد بالعديد من الأعشاب والنباتات الطبية التي تنمو علي أطراف الحقول الزراعية، ومنها شجرة العشار والتى تنمو عشوائيا وسط الصحراء ولها مفعول سحري في علاج العديد من الأمراض، حيث تعالج أكثر من 50 مرض عضال وأنتشرت حولها الخرافات بأنها مسكن للجن والشياطين وفقا للروايات الموروثة عن التراث الشعبي.

ويعتبر نبات العشار من النباتات المعمره دائم الخضرة يصل ارتفاعه إلى خمسة أمتار وله أفرع متخشبة هشة، لحاؤها إسفنجي و ذات لون أخضر وثمارها بحجم ثمار المانجو، ولا يستفاد منها في الأكل، وتبدو للناظر كأنها صلبة بينما هي رقيقة القشرة وشبه مجوفة والأوراق كبيرة، لحمية ذات لون أخضر مزرق ليس لها عنق و تحتوي جميع أجزاء النبات علي عصارة لبنية غزيرة كما يعتبر نبات العشار من النباتات السامة وخاصة العصارة اللبنية ويقال أيضاً إن لبنه من السموم القاتلة حيث يضر الكبد والرئة.

يقول المهندس بخيت عبد السلام مدير الادارة الزراعية ببلاط ، نبات العشار له بذور بنية الشكل يوجد بنهايتها شعر حريري أبيض ناعم جداًعبارة عن ألياف حريرية يتراوح طولها من 5مم الى 3سم لامعة تتصل بالبذور من جهة طرفها المدبب، كما تحتوى الثمره الواحده على 200 بذره فى المتوسط. كما ان البذره تحتوى عل نسبة زيت تتراوح ما بين 27 : 30 % و تحمل أزهار شجرة العشار في مجموعات طرفية وخارجية وهي ذات لون أخضر مبيض من الخارج قرمزي أو أورجواني من الداخل . الكأس متشحم ذو لون أبيض ويتكون من 5 سبلات وكذلك التويج أيضا يتكون من 5 بتلات .

وتستخدم عصارة اللبن من الثمرة بجانب الأزهار ولحاء الجذور في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، الربو، الكحة، النزلة وفي علاج الأمراض الجلدية، كما يستخدم كمسهل، طارد للديدان، مضاد للتخثر، مضاد للتورمات، خافض للحرارة، مسكن، ضد الجذام، ولعلاج ابيضاض الجلد والقروح والبواسير.

وأوضح الدكتور محمد سيف متخصص في طب الاعشاب، انه يستخدم كملين للأمعاء، طارد للديدان، ودواء للقرحة، الأوراق توضع ساخنة على البطن لشفاء ألم المعدة،الأزهار مقوية فاتحة للشهية، وعلاجا للربو، وتستعمل الأزهار في الهند لعلاج الكوليراوكمقو عام وعلاج البرد والكحه وعسر الهضم، والعصارة اللبنية تستعمل لعلاج البثرات الجلدية ومسهل قوي وتستخدم في الوصفات المضادة لآلام الروماتيزم وسعال الشعب الهوائية وطاردة للبلغم والسائل يستخدم أيضا لعلاج لسعات العقرب ( دهان مكان اللسعة من الخارج ) لحين الحصول على مصل العقرب.

واضاف ان قشر الساق يستخدم لعلاج الدوسنتاريا، ومسحوق الأوراق بجرعات مخففة مفيد لطرد الديدان وتعالج أزهاره الأزهار البرد والكحة المزمنة أيضا لعلاج الربو والتهاب القناة التنفسية كما أن حرق الأوراق الجافة واستنشاقها مفيد في علاج الربو، ويوجود طرق خاصة نقوم بعمل زيت له فاعلية ظاهرية في تسكين الآلام العضلات والمفاصل، وعند قطع الورق من أصلها أو كسر الورقة نفسها يخرج منها ما يشبه الحليب (يسمى صمغ العشر أو سكر العشر).

نبات العشار (1)

نبات العشار (2)

نبات العشار (3)

نبات العشار (4)

نبات العشار (5)