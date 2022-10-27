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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشارك بإطلاق مؤتمر الشباب لتغير المناخ COy17

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، بمؤتمر إطلاق النسخة الـ١٧ من مؤتمر الشباب لتغير المناخ COy17، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وإيلينا بانوفا، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بمصر، والذى يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من “٢ - ٤” نوفمبر القادم. 

وأكد المحافظ أن المؤتمر يأتي انطلاقًا من حرص والتزام الدولة المصرية بإشراك الشباب بشكل جاد وفعال في رؤية مصر 2030، لتحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز تواجد الشباب بشكل أكثر فاعلية في قضايا العمل المناخي. 

هذا ويعد مؤتمر الشباب أكبر وأهم حدث شبابى يساهم فى بناء القدرات والتدريب على السياسات لإعداد الشباب للمشاركة فى مؤتمر المناخ القادم.

آداب الوادي الجديد تنظم الملتقى الأول للتغيرات المناخية وآثارها على التنمية المستدامة

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