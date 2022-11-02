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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أهم السيارات المشاركة بمزاد جمارك مطار القاهرة.. اليوم

مزاد سيارات
مزاد سيارات

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فعاليات مزاد سيارات جديد تابع لجمارك مطار القاهرة.

 

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية ، أن مزاد السيارات الجديد الذى سيقام اليوم 2 نوفمبر ، سيضم فئات سيارات ملاكي من فئات السيدان والبيك اب والدفع الرباعى والـSUV، من ماركات عالمية ومعظمها فارهة .

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ويضم مزاد جمارك مطار القاهرة، كلا من BMW ، و مرسيدس، و جيب، و تويوتا، و بورش، فولكس فاجن بيتلز، و جيب جراند شيروكي، و فورد، و مرسيدس 500 SEC ، و جيب شيروكي، و تويوتا بيك أب، و بيجو 505، و BMW 523i ، و نيسان قشقاي، و شيفروليه، و دودج دورانجو .

 

ويقام مزاد النيابات المختلفة في نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم في الساعة 12 ظهراً ، وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه مع تأمين بقيمة 10 آلاف جنيه.

 

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي ، وسيتم دفع 30% فور رسو المزاد على المشاركين وباقي الثمن خلال 15 يومًا، وسيكون البيع بدون عمولات . 

 

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات .

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