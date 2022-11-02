عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هالة السعيد: مصر ركزت جهودها على خلق نمو شامل من خلال المبادرات 

صدى البلد

عقدت ثاني سلسلة المحاضرات المتميزة بعنوان "تمويل التحول للاقتصاد الأخضر في الدول النامية " بمقر معهد التخطيط القومي بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ في COP27 و Dr. Montek Singh Ahluwaliaنائب رئيس لجنة التخطيط الهندي  والدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها أهمية التحول للأخضر، والجهود التي تبذل في هذا الشأن، وأشارت إلى أنه خلال الأعوام السابقة ركزت مصر جهودها على خلق نمو شامل من خلال مبادرات تم  من خلالها تعزيز دور القطاع الخاص من خلال صندوق مصر السيادي والذي ارتكز دوره  على جمع القطاع الخاص وحشد جهوده، وخلق فرص استثمار لمشروعات استثمارية، يمكن القيام بها محليا وإقليميا ودوليا.

txt

وزيرة التخطيط تتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

txt

وفد التخطيط يستعرض ربط أهداف التنمية المستدامة بموازنة البرامج والأداء في المكسيك


وقالت السعيد أن وزارة التخطيط قامت بشراكة مع وزارة البيئة في إصدار لأول مرة معايير الاستدامة البيئية حتى يتسنى للجهات الحكومية القيام بها، وفي إطار اتجاه الدولة نحو التحول للأخضر تم استهداف حوالي 40% من المشروعات الخضراء والتي كان أغلبها مرتبط بالنقل والمواصلات والسيارات الالكترونية والزراعة وترشيد استخدام المياه.

واستعرضت السعيد خلال حديثها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية وأن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والتي تحافظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.، وشددت على أن التنمية يجب أن تصعد من أسفل إلى أعلى، وقد تم إشراك كافة المحافظات بها وأشادت بالتفاعل والحماس من قبل المشاركين فيها، وأن الوزارة تسعى لنقل التجربة المصرية اقليميا ودوليا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة لتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ في COP27،  في كلمته على الفائدة المرجوة من cop27 وما الذي نتوقعه من استضافتنا لها، وما يمكن أن تفعله بشأن التخفيف من حدة التغيرات المناخية، والدور الذي تقوم به مصر بشأن بهذا الملف باعتبارها دولة ذات موقع استراتيجي، والتمويل الذي يلعب دور محوري في دعم القضية، ومن أين يمكن الحصول عليه، مؤكدا أن الهدف هو رفع وعي الناس من خلال وسائل الإعلام بخطورة التغيرات المناخية.

وأوضح " Montek Singh Ahluwaliaنائب رئيس لجنة التخطيط الهندي، ومستشار وزارة المالية أن مؤتمر cop 27 يحدث في ظرف استثنائي  يمر به العالم على أثر جائحة كورونا، 
و التجربة الهندية ودورها في الحد  من  التغيرات  المناخية والتي تناول فيها أليات حكومة الهند للحد من انبعاثات الكربون من خلال إحلال الطاقة المتجددة  من طاقة شمسية ورياح محل الوقود الأحفوري، وأن العديد من الشركات والمصانع استخدموا الهيدروجين الأخضر وأكد أنه على الرغم من كل ما حدث فإنه ليس كافيا ، وأننا بحاجة إلى إعادة توزيع الموارد، والدعم غير المنتج وغيرها لمساعدتنا على التحول للأخضر.

وشدد على أن المطلوب من cop27 وضع أهداف قابلة للتحقق بحيث يمكن الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050، مؤكدا على ضرورة وجود خطة قطاعية تفصيلية لتحديد دور كل الجهات في الحد من تخفيض الانبعاثات، وأن تحدد الاستثمارات التي نحتاجها ، وكم الأموال التي تحتاجها كل دولة، وكيف يمكن توظيفيها وأن نكون أكثر واقعية بشأن هذا  الموضوع، وأن يعود المشاركون في cop27 ا إلى بلادهم حاملين على عاتقهم الوعود الزامية التنفيذ

ومن جانبه أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق أننا لا يجب التحدث عن قضايا تغير المناخ كجزء مستقل، وانما هي جزء من كل، وأن على كافة قطاعات المجتمع  يجب أن تتكاتف لمواجهة الأزمة، وأن الأمر لا يتطلب حلولا عاجلة إنما يتطلب حلول طويلة الأمد، وأن العالم يحمل على عاتقه المسؤولية التاريخية منذ انعقاد اتفاقية باريس للحد من الانبعاثات الكربونية وحتى cop22، وحتى cop27، وأشار خلال حديثه إلى أن أجندة تمويل المناخ يجب أنى تكون بين الدول وليس بين الحكومات والقطاع الخاص، وأوضح أن أجواء cop27  علينا جميعا أن نتسم بالطموح، وأن يكون هناك خطط وبرامج وسياسات للعشر سنوات القادمة.

هالة السعيد التنمية المستدامة وزارة التخطيط القطاع الخاص التنمية الاقتصادية معهد التخطيط القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاعتداء بالضرب على الإعلامية إيمي شلباية ونقلها للمستشفى في حالة حرجة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي مباشر الآن 0 - 0 فى دوري أبطال أوروبا

هل يجوز للمرأة الجلوس مع زوج ابنتها متزينة وكاشفة شعرها.. الأزهر للفتوى يجيب

عتاب تحول إلى جريمة.. القصة الكاملة للاعتداء على الإعلامية إيمي شلباية

ضربوه وعذبوه.. الصور الأولى للعثور على جثة تاجر خمسيني ملفوفة في ملاية بالمعادي

سبب صادم ... جمال شعبان يكشف سر وفاة الطفلة يارا

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن تسجيل غياب الطلاب في المدارس

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

ترشيحاتنا

كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ.. وجارتها الجنوبية تستعد للرد

لأول مرة.. صواريخ كوريا الشمالية تقترب من جارتها الجنوبية.. وتحذير عاجل للسكان

خمسة أمور يكمن فيهن الخير.. اعرف أبواب العمل الصالح

هتعرفوا قيمة الأهلي في عصر بيبو.. فرج عامر يوجه رسالة للجمهور

وزيرة الهجرة: نعمل على «تطبيق» لتفعيل التواصل الكامل مع المصريين بالخارج

نتنياهو عن نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي: نقترب من تحقيق انتصار كبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه|كوب من الحليب مع الزنجبيل ليلا يعالج الضعف الجنسى

اللبن والكرفس أبرزها.. مشروبات للرجال تعزز القدرة الجنسية

بعد رجوعها من شهر العسل.. سالى عبد السلام بلوك جريء|شاهد

صديقة جيلان علاء تثير ضجة على السوشيال ميديا.. والجمهور: فين العروسة ؟

فيديو

آخر تسجيل صوتي لها .. قصة رحيل تلميذة في الصف الرابع الابتدائي

فقد والده وزوجته وابنيه.. ما قصة مأساة اللاعب أحمد الشيخ؟ "فيديوجراف"

تفاصيل مقلب "الجيزة منين "..تغطية خاصة

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ