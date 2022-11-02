صحف الإمارات: كوريا الشمالية تطلق أكثر من 10 صواريخ والجارة الجنوبية ترد.. تحالف نتنياهو يفوز بأغلبية مقاعد الكنيست بإسرائيل

تصدرت تجارب كوريا الشمالية الصاروخية، عناوين الصحف الصادرة من الإمارات صباح الأربعاء، بالإضافة إلى نتائج اتخابات الكنيست الإسرائيلي.

وسلطت الصحف الضوء على إعلان كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الأربعاء 10 صواريخ على الأقل من مختلف الأنواع، بعد فترة وجيزة من تأكيدها سقوط صاروخ بالستي للمرة الأولى بالقرب من المياه الإقليمية الكورية الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي "أطلقت كوريا الشمالية 10 صواريخ على الأقل من مختلف الأنواع باتجاه الشرق والغرب"، حيث أمر رئيس البلاد "برد سريع" على "استفزازات" بيونج يانج الأخيرة.

وكانت سيئول قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن صاروخا بالستيا أطلقته كوريا الشمالية سقط "للمرة الأولى" جنوب الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.

وقال كانغ شين-شول مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي للصحافيين "إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي أمر غريب جدا وغير مقبول حيث سقط بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية، جنوب خط الحد الشمالي لأول مرة".

كما أبرزت الصحف ضمنها "البيان" حصول تحالف أحزاب اليمين بزعامة رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو على 62 مقعدا في انتخابات الكنيست، وبذلك يقترب من تشكيل الحكومة.

وبحسب استطلاعات رأي أجرتها 3 شبكات إعلام إسرائيلية كبرى، فاز حزب الليكود اليميني وحلفاؤه بعدد كاف من المقاعد للحصول على الأغلبية في البرلمان المؤلف من 120 عضوا، لكن تغييرات طفيفة قد تبدل المشهد.

ويبدو أن حزب "يش عتيد" برئاسة رئيس الوزراء يئير لبيد سيحل في المركز الثاني، حسب التوقعات التي منحته ما بين 22 و24 مقعدًا. وبذلك تكون الكتلة "المناهضة لناتنياهو" ككل لم تحقق أي انتصار، وفقًا للتوقعات الأولية لشبكات التلفزيون.

في المقابل خسرت الأحزاب العربية مقعدين في الكنيست مقارنه بالانتخابات السابقة، بيمنا تحصل قائمة الجبهة العربية للتغيير على 4 مقاعد، وفقا للاستطلاعات.

عربيا، اهتمت الصحف بينها "الاتحاد" بمشاركة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات،في اجتماعات القمة العربية الـ31 في الجزائر.

وقال بن راشد، عبر حسابه الرسمي على تويتر "شاركت اليوم في اجتماعات القمة العربية في الجزائر. جزائر المليون ونصف المليون شهيد، والشعب الأبيْ الشجاع".

وتابع "مواقفنا في الخمسين عاما الماضية ثابتة في دعم القضايا العربية.. وستبقى .. وتعزيز عملنا العربي المشترك سيبقى هدفا رئيسيا في سياستنا الخارجية".

وتتناول القمة جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالوضع الراهن في المنطقة العربية، وما يحيط بها من تحديات، وسط مناخ عالمي مضطرب والتوصل إلى أفضل سبل التغلب على تلك التحديات والعبور إلى مستقبل يخدم طموحات الشعوب العربية، ويحقق التلاحم والتضامن المنشود فيما بينها، ويمهد لمزيد من الاستقرار ويدعم جهود التنمية المستدامة في العالم العربي.

واهتمت الصحف أيضا بتأكيد لأمين العام للجامعة العربية، أن انعقاد القمة العربية في الجزائر، يأتي في توقيت مهم نظرا للظروف الدولية الراهنة.

وأضاف في كلمته أمام القمة، أن العالم العربي يحتاج إلى استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع الأزمات عبر نهج جماعي تتم بلورته، كما أعرب عن تطلعه لانعقاد القمة العربية الإفريقية في الرياض.

وأشار إلى أن استراتيجية الأمن الغذائي المعروضة على القمة، نموذج لما يمكن أن تقوم به الدول العربية لمواجهة الأزمات، ولفت أمين عام جامعة الدول العربية، إلى أن الحرب في أوكرانيا أفرزت تداعيات اقتصادية سلبية ستمتد لفترة طويلة.

وأشار إلى أن هناك تحديات المناخ والغذاء والطاقة أيضاً تمثل حلقة متواصلة تجاه الدول العربية، لافتاً إلى أن منطقتنا ركيزة أساسية في معادلة إمدادات الطاقة وأسعارها العالمية.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد الأمين العام للجامعة العربية أن التصعيد الإسرائيلي "ينذر بما هو أسوأ"، معتبرا أن العالم "يقف مكتوف الأيدي ولا يدافع عن حل الدولتين".

محليا، أبرزت الصحف ضمنها "الخليج" بدء دولة الإمارات غدا الخميس، احتفالات رسمية وشعبية، احتفاء بـ"يوم العلم"، وتحمل الاحتفالية رمزية عالية؛ حيث يخفق علم الإمارات في وقت واحد فوق مباني الوزارات والجهات الرسمية.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قد دعا كافة الوزارات والمؤسسات لرفع العلم بشكل موحد الساعة 11 صباحاً يوم 3 نوفمبر الجاري.