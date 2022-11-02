صحف القاهرة تبرز مشاركة الرئيس السيسي في انطلاق فعاليات القمة العربية بالجزائر

تصدر انطلاق فعاليات القمة العربية الحادية والثلاثين بالجزائر أمس الثلاثاء بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما تناولت باهتمام عدد من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "السيسي يشارك في قمة "لم الشمل"، بالجزائر"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسي شارك، أمس، في القمة العربية الحادية والثلاثين التي انطلقت أعمالها تحت شعار «لم الشمل»، وتعقد يومي الأول والثاني من نوفمبر الجاري بالعاصمة الجزائر.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، قوله: إن مشاركة الرئيس في القمة تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة، واستمرارا لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لمصلحة الشعوب العربية كافة. وأضاف أن قمة الجزائر تستهدف التشاور والتنسيق بين الدول العربية، بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل التحديات القائمة المتعددة على المستويين الدولي والإقليمي، لاسيما نتيجة تبعات «كورونا» والأزمة الأوكرانية، وما فرضه ذلك من ضغوط على الدول العربية.

وأشارت إلى أن برنامج الرئيس، خلال القمة، يتضمن عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة العرب، من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وتبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد عقد الرئيس، قبيل بدء مشاركته في القمة، لقاء مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة. وأكد الرئيس تقدير مصر للتعاون المثمر مـع الأمم المتحدة، فـيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم، منوها باستضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ COP27، نوفمبر الحالي، وأوضح أن القاهرة تسعي خلال القمة إلى تبني رؤية شاملة تتضمن احتياجات الدول النامية، وتراعي قدرات الدول المتقدمة في الوقت نفسه.

وأكد السفير بسام راضى أن القمة العربية تكتسب أهمية كبيرة في ظل تحديات كبيرة تواجه الدول العربية، سواء فيما يتعلق بقضية الطاقة، أو إمدادات سلاسل الغذاء .. مشيرا إلى أن كلمة الرئيس السيسي، أمام القمة، تعكس مواقف مصر خلال السنوات الماضية، والتي تتمثل في انتهاج مسار محدد في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، متمثلا في التمسك بمفهوم الدولة الوطنية، ودعم الحكومات المركزية، وإنهاء التدخلات الخارجية والميليشيات العسكرية، والتمسك بسيادة الأراضي وتفعيل إرادة الشعوب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس يتناول، خلال القمة، قضية سد النهضة من منظور أوسع للأمن المائي للدول العربية .. مشيرا إلى أن مصر ليست ضد بناء سد النهضة أو تنمية الدول، ولكن يجب أن يكون هناك قانون دولي يحكم الأنهار العابرة للحدود، موضحا أن مصر دخلت في مفاوضات مع إثيوبيا منذ 12 عاما، لوضع اتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد.

وأشارت صحيفة "الأهرام" إلى أن الجلسة الافتتاحية للدورة بدأت، أمس، بكلمة الرئيس التونسي قيس سعيد، قبيل تسليمه رئاسة الدورة للرئيس الجزائرى الذى ألقى كلمة افتتاح القمة، تلتها كلمة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتحت عنوان "انطلاق قمة لم الشمل في الجزائر"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس السيسي وصل ظهر أمس إلى مطار هواري بومدين في العاصمة الجزائرية، حيث كان في استقباله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك للمشاركة في القمة العربية الـ 31 ، التي تعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال على مدار يومين.

وذكرت الصحيفة أنه فور وصول الرئيس السيسي تم التقاط صورة تذكارية مع نظيره الجزائري، واستعرض الرئيسان حرس الشرف، ثم صافح الرئيس السيسي مستقبليه وفي مقدمتهم: أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ورمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر وكبار المسئولين الجزائريين. وصافح الرئيس الجزائرى الوفد المصرى الذي يضم: سامح شكري وزير الخارجية وعددا من كبار المسئولين المصريين.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي التقى مع أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، وأكد الرئيس حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات، لدعم السلم والأمن الدوليين، وكذا التنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة القضايا ذات الأولوية للدول النامية.

ونقلت "الأخبار" عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله: إن الرئيس أعرب عن تقدير مصر للتعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم، وأشار في هذا الصدد إلى استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الجاري، وسعي مصر للعمل خلال هذه القمة على تبني رؤية شاملة تتضمن احتياجات الدول النامية، مع مراعاة قدرات الدول المتقدمة في ذات الوقت، وذلك بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دولياً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية، بما يساعد على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أشاد سكرتير عام الأمم المتحدة بمكانة مصر المتميزة ودورها الفاعل في منظومة العمل الدولي المتعدد الاطراف، وأعرب عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة، والمشاركة المصرية في مختلف أنشطة المنظمة.

وتحت عنوان "اليوم.. جلسة ختامية يتم خلالها إعلان الجزائر"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن القمة العربية تستكمل اجتماعاتها اليوم.. مشيرة إلى أن أعمال القمة كانت قد بدأت أمس بكلمة للرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الدورة السابقة «30»، ثم تم تسليم رئاسة القمة من تونس للجزائر، وألقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس الدورة 310» الكلمة الثانية، تلاها كلمة لأحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، ثم كلمات للمراقبين والضيوف، تلا ذلك مأدبة عشاء على شرف القادة العرب والضيوف.

وأوضحت أن القادة العرب يعقدون جلسة تشاورية مغلقة اليوم في الحادية عشرة بتوقيت مصر، ولمدة نصف الساعة، بعدها تبدأ جلسة العمل الأولى «علنية» لإلقاء القادة ورؤساء الوفود كلماتهم، ثم جلسة عمل ثانية «مغلقة» يتم خــلالـهـا اعـتـمـاد مـشـروع جـدول الأعـمـال ومناقشته واعتماد مشاريع القرارات التي يرفعها وزراء الخارجية العرب وكذلك وزراء الاقتصاد إلـى الـقـادة، إلى جانب اعتماد مشروع إعلان الجزائر.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم في الجلسة الختامية علنية، إلقاء «إعلان الجـزائـر»، والإعـلان عـن الرسائل والبرقيات الموجهة للقمة، والإعلان أيضاً عن الدولة التي تستضيف القمة القادمة «33» وإلقاء زعيمها لكلمة، ثم كلمة ختامية للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وفي ختام أعمال القمة يعقد مؤتمر صحفي مشترك لوزير الشئون الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وفي الشأن البرلماني، وتحت عنوان "مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون العلاوة الاستثنائية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مجلس النواب وافق، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية.

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزير التنمية المحلية هشام آمنة وجه برفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات، للمتابعة على مدار الساعة للتقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية.

وأضافت الصحيفة أن آمنة ـ في بيان أمس ـ وجه أيضا المحافظات بالتأكيد من جاهزية معدات وشفاطات الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتنسيق مع معدات شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات لمواجهة سقوط الأمطار وظروف الطقس غير المستقر لسرعة رفع آثار الأمطار وشفط تجمعات المياه أولا بأول، والتعامل مع شكاوى المواطنين فيما يخص أماكن تجمع المياه، وإزالتها بصورة سريعة لعدم التأثير على تحركهم في الشوارع أو الحركة المرورية.

كما ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طرحت كميات من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.

وأضافت الصحيفة أنه بدأ عدد من السيارات التابعة للوزارة أمس بيع الكرتونة بيض المائدة بسعر 72 جنيها للأبيض و74 جنيها للأحمر، أمام ديوان الوزارة والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك في بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار في عدة محافظات.