اليوم .. أسبوع التغيرات المناخية في مركزي رفح والشيخ زويد بسيناء

ينفذ جهاز شئون البيئة فرع محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء فعاليات أسبوع التغيرات المناخية مركزي رفح والشيخ زويد محافظة شمال سيناء ، تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة.

100 مليون شجرة

وقالت الدكتورة رضوي سامي شاهين رئيس فرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء، أن تأتي هذه الفعاليات دعمٱ لمبادرات رئيس الجمهورية 100 مليون شجرة، واتحضر للأخضر وهنجملها.

ولفتت، الي إن الفعاليات تشمل تشجير وزراعة نباتات الزينة قي عدد من المدارس ، وعمل ندوات لرفع الوعى البيئي لدي الطلاب بالمدارس.



