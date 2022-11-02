عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. أسبوع التغيرات المناخية في مركزي رفح والشيخ زويد بسيناء

زراعة الاشجار بمدارس
زراعة الاشجار بمدارس سيناء

ينفذ جهاز شئون البيئة فرع محافظة شمال سيناء،  اليوم الأربعاء فعاليات أسبوع التغيرات المناخية مركزي رفح والشيخ زويد محافظة شمال سيناء ، تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة.

 

100 مليون شجرة 

 

وقالت الدكتورة رضوي سامي شاهين رئيس فرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء،  أن تأتي هذه الفعاليات دعمٱ لمبادرات رئيس الجمهورية 100 مليون شجرة، واتحضر للأخضر وهنجملها. 

ولفتت، الي إن الفعاليات تشمل  تشجير وزراعة نباتات الزينة قي عدد من المدارس ، وعمل ندوات لرفع الوعى البيئي لدي الطلاب بالمدارس.

 

txt

رفع كفاءة وصيانة مركز إبداع للتحول الرقمي بقاطية في شمال سيناء

سيناء فعاليات اسبوع التغيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز مجاناً

أسماء مدوية .. فيريرا يُطيح بـ 7 لاعبين خارج مواجهة الزمالك وإنبي

الاعتداء بالضرب على الإعلامية إيمي شلباية ونقلها للمستشفى في حالة حرجة

فرص لسقوط أمطار .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 2-11- 2022

عتاب تحول إلى جريمة.. القصة الكاملة للاعتداء على الإعلامية إيمي شلباية

تطور مفاجئ.. موعد إصدار عقوبة سافيو من الاتحاد البوليفي

انفراجة جديدة.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 2-11-2022

طلب إلغاء المليون جنيه.. موعد دفع الأهلي غرامة كهربا لصالح الزمالك

ترشيحاتنا

مناقشة القضية الفلسطينية.. أحمد حمدي يرصد أهم فعاليات القمة العربية بالأمس

بالدولار .. تعرف على رسوم امتحانات أبنائنا في الخارج

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022

هل الصدقات وفعل الخيرات للوالدين من أعمال البر في حياتهما.. علي جمعة يجيب

تحت شعار «كلمة للعالم».. سلطان القاسمي يفتتح الدورة 41 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب

الأهلي يواجه الداخلية اليوم في الدوري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتراف من أعلى مسئول عسكري بريطاني.. مشكلة صادمة تواجه الجيش

كله نفخ بلا أونطة.. القصة الكاملة لإهانة نجل شعبان عبدالرحيم لطليقة الفيشاوي

وزير الدفاع يشهد المشروع صمود - 2 لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

كارثة.. وجبة خفيفة شائعة تزيد فرص الإصابة بجلطات دموية خطيرة

فيديو

وزير الدفاع يشهد المشروع صمود - 2 لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

آخر تسجيل صوتي لها .. قصة رحيل تلميذة في الصف الرابع الابتدائي

فقد والده وزوجته وابنيه.. ما قصة مأساة اللاعب أحمد الشيخ؟ "فيديوجراف"

تفاصيل مقلب "الجيزة منين "..تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ