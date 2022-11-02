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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تقتل الأشجار لبناء توسعات عملاقة في مصنعها جيجا برلين

تسلا جيجا برلين
تسلا جيجا برلين

بدأت شركة  تسلا الأمريكية عملاق صناعة السيارات الكهربائية في قطع أشجار الغابة المحيطة بمصنعها "جيجا برلين" بألمانيا بمنطقة براندنبورغ Brandenburg حيث تسعى لبناء توسعات كبيرة بالمنطقة.

وفقًا لـ وكالة Bloomberg الإخبارية، أكد متحدث باسم Tesla ألمانيا تقريرًا صادر عن موقع Maerkische Onlinezeitung أن صانع السيارات الأمريكي يعمل على قدم وساق لزيادة مساحة منشآته الخاصة بسعة التخزين والخدمات اللوجستية في موقعه في Grünheide.

وأضاف ممثل الشركة بألمانيا أن  تسلا بدأت بالفعل في عملية إزالة حوالي 70 هكتارًا (173 فدانًا) من غابات الصنوبر اللازمة للتوسع شمال المنشأة الصناعية، حيث تمتلك "تسلا" حاليًا حوالي 300 هكتار (741 فدانًا) من الأراضي في المنطقة.

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من جانبه أعرب يورج شتاينباخ ، وزير الاقتصاد في منطقة براندنبورغ ، حيث يقع مصنع "جيجا برلين"، عن سعادته بأن تسلا ستمضي قدمًا في التوسعات اللوجستية بالموقع وكتب في تغريدة له على تويتر "هذه علامة جيدة: تسلا تركز على براندنبورغ … بلدنا يتطورليصبح مكان للتنقل الحديث".

أعلنت تسلا في وقت سابق أنها تخطط لتوسيع مصنع Giga Berlin بحوالي 100 هكتار لإضافة ساحة لتخزين المنتجات قبل شحنها و روابط السكك الحديدية بالقرب من المصنع، ومستودع لأجزاء التخزين ، ومحطة قطار ، ومركز تدريب للعاملين الجدد، وحضانة لأطفال العاملين.

تتطلب التوسعات الجديدة موافقات من السلطات البيئية وعملية تشاور مع السكان المحليين، الذين اشتكى بعضهم من أن مصنع جيجا برلين يستخدم الكثير من المياه ويهدد الحياة البرية.

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