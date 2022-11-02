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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال لقاء السفير.. قنصوة: حريصون على التعاون مع الجامعات الإيطالية

وفد إيطالي دبلوماسي
وفد إيطالي دبلوماسي بجامعة الإسكندرية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم "الأربعاء"، السفير ميكيلى كوارونى، سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية والجامعات الإيطالية.

وذكرت الجامعة في بيان اليوم الأربعاء، أن قنصوة أكد خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وإيطاليا.

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وأشار قنصوة إلى حرص جامعة الإسكندرية على التعاون مع الجامعات الإيطالية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال المشروعات العلمية والثقافية والدرجات الأكاديمية المشتركة والمزدوجة فى التخصصات المختلفة، وذلك في إطار سعي جامعة الإسكندرية المستمر لإنشاء شراكات ودرجات علمية مع الجامعات العالمية المرموقة.
شهد اللقاء حضور نواب رئيس الجامعة، وماريو دى باسكوالى قنصل إيطاليا الفخرى بالإسكندرية، وماريا لاروتشا مستشار السفارة الإيطالية، والسادة عمداء كليات الهندسة والعلوم وطب الأسنان والفنون الجميلة والتمريض ومعهد الدراسات العليا والبحوث، ومسئولى مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

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