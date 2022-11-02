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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو حزب المحافظين البريطاني: كنت أتمنى استمرار جونسون رئيسا للوزراء

بريطانيا
بريطانيا

قالت سامية الأطرش عضو حزب المحافظين البريطاني، إن هناك تفاوتا بين أعضاء الحزب في الموافقة على ريشي سوناك، كرئيس لوزراء بريطانيا، وأيضا سابقيه ليز تراس، وبوريس جونسون: «كنت أتمنى أن يبقى جونسون كرئيس للوزراء، وسوناك وزيرا للمالية».

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وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «استديو لندن» مع الإعلامية جومانة هاشم، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «وضعنا تراس في سدة الحكم كأعضاء حزب، ولم يكن لنا خيار أكثر من ليز تراس، وسوناك بعد ذلك، وبالنسبة لسوناك فله أعضاء في البرلمان يبايعونه وهذا تبين جليا من خلال 155 عضوا عندما جاءوا به إلى سدة الحكم وأدخلوه إلى مبنى الحكومة».

وتابعت: «لو أن هناك انتخابا من قبل الأعضاء فلا أتصور لحظة واحدة أن يتولى سوناك رئاسة الوزراء، ويجب علينا كحزبيين أن نقف وراءه لأننا لا نريد استقالات أخرى، ونريد أن نصل إلى انتخابات مبكرة لأن هناك سنتين من حكم المحافظين يجب أن نعمل فيهما بكل حرفية وحنكة سياسية كي نصل إلى بر الأمان في الانتخابات القادمة في 2024 أو في يناير 2025».

وأضافت: «كان يفترض أن يضع سوناك الميزانية يوم 31 أكتوبر الماضي، وعلى مدى الأسبوعين المقبلين ستكون هناك ميزانية جديدة يساعده فيها جيرمي هانت كوزير مالية، وعدد من الوزراء عملوا مع بوريس وتراس وغيرهم».

 

علينا الانتظار قليلا

وأوضحت: «نحن لا نعرف ماذا يدور في رأس ريشي سوناك، في الوقت الحاضر، وعلينا الانتظار قليلا في مدى ستة أشهر كي يضع هو النقاط على الحروف، الشعب ينتظر ويريد اقتصادا صحيحا، ويريد القضاء على غلاء المعيشة ونهوض الصحة والتعليم، ونريد شتاء هادئا».

المحافظين الملكة إليزابيث رئاسة الوزراء انتخابات مبكرة بوريس جونسون

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