عضو حزب المحافظين البريطاني تكشف مفاجأة عن جنازة الملكة اليزابيث | فيديو

كشفت ميرفت خليل عضو حزب المحافظين البريطاني أن المملكة البريطانية لا تترك شيئا للظروف بل يحسبون كل شئ بالدقيقة والثانية، مشيرة إلى أن جنازة الملكة اليزابيث كانت منظمة بشكل غير عادي وخاصة عندما أعلنوا أن الموكب سوف يتحرك الساعة ١٠:٥٥ وبالفعل تحرك في الوقت المحدد له.

وأضافت "خليل" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائيه، أن القائمين علي تجهيز جنازة الملكة اليزابيث وضعوا كل الترتيبات اللازمة بكل حرص ودقة، موضحة أن الملكة كانت ترتب لجنازتها وتم عرض كل هذه الترتيبات من قبل ووافقت الملكة عليها في حياتها.

وتابعت عضو حزب المحافظين البريطاني أن الذين قاموا بسحب تابوت الملكة ليست الخيول ولكن البحارة لأن ذلك متعارف عليه لديهم.