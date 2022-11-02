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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المركز الثاني .. محافظ الدقهلية يكرم فريق كرة القدم بمركز شباب البرامون |صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  فريق كرة القدم بمركز شباب البرامون واعضاء مجلس الادارة والجهاز الفني للفريق بحضور، علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية والمحاسب خيرت القصبي رئيس مجلس إدارة مركز الشباب والمهندس ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ واللواء محمد عقل عضو مجلس النواب السابق.


وكرم "محافظ الدقهلية" اعضاء الفريق لحصوله علي المركز الثاني في نهائي دوري مراكز الشباب علي مستوي الجمهوريه في نسخته التاسعة  وتشريف المحافظة وذلك خلال المباراة التي اقيمت خلال الايام الماضية باستاد القاهرة بمشاركة وزير الشباب ومحافظ الدقهلية وقد حقق  الفريق المركز الثاني بعد انتهاء المباراة بضربات الجزاء الترجيحية. 


واكد محافظ الدقهلية ان الرئيس السيسى يولي اهتماما كبيرا بالرياضة والرياضيين في مصر وقدم ومازال يقدم لهم كافة أوجه الدعم علي كافة الأصعدة،  وقد كما اكد "مختار" شعور بالفخر والاعتزاز بفريق البرامون لتحقيقه هذا المستوي المتميز في نهائي دوري مراكز الشباب مضيفا انه سيقدم الدعم الكامل والمستمر لكافة مراكز شباب المحافظة وانديتها ليخرج لنا لاعبين متميزين تفخر بهم الدقهلية في المحافل الرياضية محليا ودوليا.


واستعرض "المحافظ" فيلما تسجيليا خلال اللقاء نبذة عن مسيرة فريق مركز شباب البرامون في رحلتة الرياضية في اطار دوري مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية.


واشاد محافظ الدقهلية جهود الفريق خلال مسيرته الرياضية في دوري مراكز شباب الجمهورية.
ومنح "المحافظ" شهادات التقدير والتكريم لأعضاء الفريق وللجهاز الفني ومجلس الادارة تقديرا وعرفانا بتميزهم وتفوقهم.


واهدي رئيس مجلس ادارة مركز الشباب بالبرامون درع المركز لمحافظ الدقهلية تقديرا وعرفانا لدعمه ومساندته فريق كرة القدم بالمركز في مسيرته الرياضية.

دوري مراكز الشباب في نسخته التاسعة والذي تُنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية -الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب،  تم بمشاركة 17100 ألف لاعب من 572 مركز شباب و3000 أجهزة فنية وإدارية، وأُقيمت خلالها ما يقرب من 2848 مباراة، وسط إجراءات احترازية ووقائية خلال منافسات الدوري بالمحافظات.

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