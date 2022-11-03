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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر أشهر أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 3-11-2022؛ وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد من عيار 21  الأكثر انتشارا؛ مسجلا 1196 جنيها للبيع و 1200 جنيها للشراء

ومع ختام تعاملات أمس الأربعاء هبط سعر أشهر المشغولات الذهبية تداولا بمقدار 8 جنيهات في محلات الصاغة،علي الرغم من استقراره مع بداية تعاملات اليوم الخميس علي مستوي الأعيرة المختلفة.

سعر عيار 21 اليوم في محلات الصاغة 30-10-2022

بعد زيادة الدولار .. ارتفاع الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

عيار 14

بلغ سعر الجرام الواحد من عيار  14 الأدني فئة، نحو  797 جنيها للبيع و 800 جنيها للشراء

هبوط أسبوعي 

 

ووصل حجم هبوط الأعيرة الذهبية خلال الـ 5 أيام الماضي  بمعدل 18 جنيها في المتوسط بالرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار 


 

عيار 18


وسجل سعر عيار 18 نحو 1025 جنيها للبيع و 1029 جنيها للشراء .

 

عيار 24

 

سجل أعلي سعر عيار ذهب مصر نحو 1367 جنيها للبيع و 1371 جنيها للشراء ، وذلك بالنسبة لـ   عيار 24 والذي تراجع سعره خلال الأيام الماضية بمقدار 10 جنيهات في محلات الصاغة.

 

 

سعر الجنيه الذهب


وسجل سعر الجنيه نحو 9568 جنيها للبيع و 9600 جنيها للشراء 

 

أوقية الذهب 


ووصل سعر أونصة الذهب نحو 42.51 ألف جنيه للبيع و 42.651 ألف جنيها للشراء

كيلو الذهب 


وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.37 مليون جنيه للبيع و 1.4 مليون جنيه للشراء

سعر المصنعية

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة  تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.


وتبلغ قيمة المصنعية نسبة إلي الذهب نحو 7 حتي 10% في الجرام الواحد، إذ أن زيادة نسبة المعادن في المشغول الذهبي تقلل من سعر القيراط والعكس خصوصا مع استخدام أوقية الذهب  التي تزن ما يقارب 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب، إذ تختلف تسعيرة المصنعية من  محل صاغة لآخر

تذبذب قديم 


بحسب بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فقد تعرض الذهب منذ مارس الماضي، لضغوط كبيرة، بالتوازي مع رفع أسعار الفائدة للسيطرة علي معدلات التضخم، واتجهت أسعار المعدن الأصفر نحو سابع خسارة شهرية على التوالي اليوم الاثنين، بسبب ضغط أسعار الفائدة الأمريكية المتضخمة في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون الحذرون على اجتماع السياسة المقبلة لمجلس الاحتياطي الأمريكي للحصول على إشارات بشأن موقفه في المستقبل.
المستهلكين والذهب

و تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزءا كبيرا من  المستهلكين، خصوصا المقبلون علي الزواج ومن هم في مرحلة الخطوبة.

ويعتبر المعدن الأصفر مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم.

هبوط عالمي 

وحسبما ذكرت تقارير دولية فإن المعدن الأصفر عالميا قد شهد تراجعا خلال اليومين الماضيين، متأثرا بارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، ليهبط بمقدار 0.2% مسجلا 1638.9 دولار للأوقية

وتوقع محللون أن تكون في وضع الانتظار والترقب حتى قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي ومع زيادة أسعار الفائدة إلى حد كبير، سوف يتطلب الأمر تحركًا أصغر أو أكبر بشكل غير متوقع للتأثير على الأسواق.

أزمة روسيا و أوكرانيا ليست الأخيرة

واعتبر محللون أن الحرب الروسية على أوكرانيا ليست الأزمة الأولى التي يثبت الذهب فيه قوته كاستثمار آمن، ففي عام 2020 حقق الذهب قفزات سعرية قوية مع تداعيات فيروس كورونا العالمي بعد تأثيره على معدلات النمو الاقتصادي لها وتوقف حركة النشاط الصناعي,

وأشار المحللون إلى أنه بعد انحسار الأزمة لا يزال الذهب الاستثمار الأفضل بفضل قدرته على التحوط من ارتفاع مستويات التضخم التى تتعرض لها العديد من دول حول العالم، وانخفاض قيمة الكثير من عملات الدول أمام الدولار، وهو ما دفع عدد من البنوك المركزي لزيادة احتياطيها منه حول العالم.

ملاذ آمن

 

واعتبر إيهاب واصف رئيس شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن  الذهب والمعادن الثمينة الأخرى كالفضة حققت ارتفاعات كبيرة لثقة المستثمرين بها، باعتباره لاستثمار الأفضل، والملاذ الآمن، وحافظ لقيمة العملات من الانهيار، خلال أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، وذلك بعد الارتفاعات القياسية الأخيرة التى سجلها مع بداية اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر أنه مع اشتعال فتيل الحرب الروسية الأوكرانية واستمرار تداعياتها، أثبت الذهب أنه الملاذ الآمن للاستثمار في الوقت الذي تراجعت فيه عملات العديد من الدول وسجلت أسواق المال فى معظم الدول تراجعات حادة.

 

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