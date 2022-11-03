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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل مثيرة.. هاني حتحوت يكشف أسباب تعادل الزمالك أمام إنبي.. فيديو

الزمالك
الزمالك

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك مازال يدفع بالصفقات الجديدة في تشكيل الفريق مع اللاعبين الحالين من أجل البحث عن الوصول للتشكيل الأمثل الذي سيخوض به جميع مباريات الفريق في المرحلة المقبلة.

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وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن التعادل اليوم أمام انبي لا يؤثر على الفريق في مشواره في بطولة الدوري هذا الموسم، مؤكداً حدث ذلك الموسم الماضي ولكن الزمالك حصد اللقب، مؤكداً أنه يخشى لا يتكرر هذا السناريو هذا الموسم بسبب تركيز النادي الأهلي المتصدر للدوري حالياً.

وواصل حتحوت، أن خروج سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك أثر على إداء الفريق، مؤكداً أن تلك التغير والدفع بأوباما بدلاً من الجزيري أثر تراجع الزمالك هجومياً وهو ما جعل فريق انبي الضغط على الفريق وتحقيق هدف التعادل.

وأشاد حتحوت، بجمهور الزمالك عقب نهاية المباراة بعدما طالبوا اللاعبين بتحقيق بطولة الدوري ومؤازرة فيريرا مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

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