أساء للعمال.. المتهم بقتل مالك مصنع حدادة: هشمت رأسه في ماكينة

أمرت نيابة أكتوبر بحبس عامل 4 ايام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد لصاحب مصنع يعمل به بسبب خلاف بينهما على أجر اسبوعين.

وقال المتهم خلال التحقيقات انه اصابه الغضب من اساءة صاحب المصنع لفئة العمال عندما ذكر عامل سابق لديه فطلب منه عدم الاساءة للعاملين عموما وحدثت بينهما مشادة كلامية قرر العامل بعدها ترك العمل بالمصنع وطالب مالكه بتسديد اجره عن الاسبوعين الماضيين الا انه رفض وطرده من العمل فاشتبك معه وأمسك برأسه ليرطمها عدة مرات في ماكينة بالمصنع حتى هشمها تماما وفر هاربا.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة صاحب مصنع «حدادة» داخل مصنعه، به إصابات بالرأس «جرح غائر أعلى الأنف ومنتصف الجبهة وآخر بالجبهة من الناحية اليسرى».

انتقل المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر ثان،الى مسرح الواقعة وتبين أن المجني عليه صاحب مصنع حدادة 64 سنة، مقيم السيدة زينب، متوفى داخل مصنعه الكائن بدائرة القسم، وبه إصابات بالرأس، وجرح غائر أعلى الأنف ومنتصف الجبهة، وآخر بالجبهة من الناحية اليسرى وسرقة هاتف المحمول وجهاز dvR الخاص بكاميرات المراقبة.

وعلى الفور، أمر اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث بتشكيل فريق بحث بإشرافه لكشف غموض الحادث، والقبض على الجناة، وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة، وحصر علاقات المجني عليه والتقنيات الحديثة، أمكن ضبط المتهم حداد 44 سنة، مقيم كرداسة والسابق اتهامه في عدة قضايا.

بمواجهته أمام العقيد عمرو حجازي مفتش المباحث، اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه كان يعمل طرف المجنى عليه منذ 3 شهور وقام بتركه لخلاف حول الأجرة، ومنذ أسبوعين اتصل به المجنى عليه، وطلبه للعمل معه مرة أخرى، ووعده بزيادة أجره، فحضر للعمل معه مرة أخرى، وأثناء تناولهما الإفطار، كان المجني عليه يتحدث عن أحد العمال السابقين، ووصف فئة العمال بالإساءة، فطلب منه عدم الإساءة دون تمييز، فحدثت مشادة كلامية بينهما، وهم بالانصراف.

وطلب من المجنى عليه أخذ مستحقاته عن فترة الأسبوعين السابقين، إلا أنه رفض فرطم رأسه عدة مرات، بإحدى ماكينات المصنع، حتى أزهق روحه واستولى منه على مبلغ 520 جنيها، وهاتفه المحمول، وأوراق خاصة بالمصنع وجهاز dvR وجهاز الراوتر وفر هاربا، بإرشاده أمكن ضبط المسروقات، وألقى الهاتف وجهاز dvR بترعة المريوطية.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.