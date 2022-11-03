فرج عامر عن فوز الأهلى على الداخلية:كان المفروض يكسب 7 أو 8

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على مباراة الأهلي والداخلية التى انتهت بأربعة أهداف لواحد، في المباراة التى جمعت بينهما على استاد السويس الجديد فى إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري .

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك “ الڤار لعب بديله ضد الاهلي في مباراته أمام الداخلية وحرم الأهلي من الهدف الخامس وفي نفس الوقت حرم كريم فؤاد من هاتريك , بحجة ان الكرة اوفسايد وعاد الكرة بزاوية عكسية حتى يغطي خطأةً .

وتابع عامر " الحمد لله ان الاهلي سجل اربع اهداف وكان مفروض النتيجة تصل الي 7 او 8 اهداف لو كان هناك عدل تحكيمي ، المهم الاهلي كسب مبروكً ”.

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نادي الداخلية بأربعة أهداف لواحد، في المباراة التى جمعت بينهما على استاد السويس الجديد فى إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري .

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بالتساوي مع الاتحاد السكندري ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند نقطة وحيدة فى المركز السادس عشر من ترتيب جدول المسابقة.