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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رجال الإطفاء أنقذوا الأهالي.. السيطرة على حريق التهم ورشة دوكو بالعمرانية

صدى البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق هائل اندلع في ورشة دوكو بمنطقة العمرانية، وحدثت بعض الانفجارات؛ نتيجة وجود مواد التنر، وغيرها من المواد المساعدة على الاشتعال.

وتلقت غرفة النجدة، بلاغا، يفيد باندلاع حريق في عقار بمنطقة العمرانية.

وفور إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة؛ وجه بسرعة الانتقال، والدفع بسيارات الدفاع المدني للسيطرة على النيران. 

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران في ورشة دوكو؛ ما أدى إلى انتشار ألسنة اللهب بسرعة كبيرة، بسبب المواد المتواجدة بداخل الورشة، والتي ساعدت على امتداد الحريق للورشة بالكامل، وتفحم سيارات متواجدة بداخلها. 

فيما استعانت قوات الإنقاذ البري، بالسلالم الهيدروليكية؛ لإنقاذ قاطني المنازل أعلى الحريق، والمجاورة له، قبل امتداد النيران لها.

قوات الحماية المدنية حريق هائل ورشة دوكو العمرانية غرفة النجدة

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