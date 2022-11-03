عقوبات مباراة السوبر.. اتحاد الكرة يعلن التفاصيل كاملة

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مراقب مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك أشاد بالثنائي سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأحمر، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض.

وقال «حسين» في تصريحات لبرنامج «كورة كل يوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»: «ليس هناك عقوبات موقعة بسبب مباراة السوبر، والحكم لم يسجل أي شيء في تقريره الخاص، والمراقب كتب أن هناك مناوشات بسيطة».



وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: «مراقب المباراة أشاد بسيد عبدالحفيظ وشيكابالا، بعد اللقطة الرائعة الخاصة بمؤمن زكريا».

وتوج النادي الأهلي، بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، بعد الفوز بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعت الفريقين، على ستاد هزاع بن زايد، في مدينة العين الإماراتية.

وأقيمت مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، على ستاد هزاع بن زايد، وسط حضور جماهيري 30 ألف متفرج.

الأهلي يفوز على الداخلية برباعية..



في سياق آخر، فاز النادي الأهلي برباعية مقابل هدف أمام الداخلية، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس الجديد، في الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز، في أولى مباريات الفريق بعد مباراة السوبر المصري.

بينما تعثر الزمالك للمرة الأولى هذا الموسم، بالتعادل أمام إنبي بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأربعاء، على ستاد الجبل الأخضر.