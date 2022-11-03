حسين الجسمي يصل السعودية استعدادًا لحفله في موسم الرياض.. فيديو

وصل الفنان حسين الجسمي، إلى العاصمة السعودية الرياض، ليلة أمس الأربعاء 2 نوفمبر، وذلك استعدادًا لحفلته مساء غد الجمعة 4 نوفمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وينتظر أن يحيي حسين الجسمي، حفله بموسم الرياض، في المملكة العربية السعودية، مساء غد الجمعة 4 نوفمبر، ويشاركه إحياء الحفل، الفنانة العراقية أصيل هميم، والفنان السعودي عايض يوسف.

أحدث أعمال حسين الجسمي

حسين الجسمي سفير حملة تعداد الشارقة.. يتعاون الفنان حسين الجسمي مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كوجه إعلامي وسفيراً لحملة "تعداد الشارقة 2022" تحت شعار "إنت مهم"، بهدف دعم مسيرة الخطط التنموية الشاملة وتحقيق الرفاه الاجتماعي في الإمارة يأتي ذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ومع بدء أعمال تعداد سكان إمارة الشارقة، أطلق سفير حملة "تعداد الشارقة 2022" حسين الجسمي أغنية توعوية اجتماعية بعنوان "إنت مهم" حملت وتضمنت رسالة يخاطب بها كل فرد من سكان إمارة الشارقة بأنه عنصر مهم ورئيسي لنجاح و تنفيذ التعداد السكاني، حيث يقول في كلمات الأغنية التي كتبها الإماراتي أنور المشيري مخاطباً الجمهور:

إنتَ المهم وإنتَ الأهَم

أقصدْك إنتَ و بـالإسِـم

عـزيز و غـالي عنـدنـا

لا نخلا منْـك وْ لا عَـدَم

وْمثْـل النظر في عيـنـنا

غالي وجـودك بيـنـنـا

ما انته فقط تعنـي لنـا

واحد في تعداد النسَم

ووجه الجسمي في كلمات الأغنية رسالة محبة واحترام وفخر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه وتعزيزه لخطط التنمية الشاملة في الإمارة، ودعم المسيرة التنموية وتحقيق الرفاه الاجتماعي فيها، قائلاً:

للحب سلطانٍ عظيم

غـلاك في قلبه مديم

ومادامك بخير ونعيم

نحمدْك يا والي النِعَم

وْ دارٍ بـحـبـّك وارِقـة

تبقى بْوجودِك فارِقة

وْكلما إبتِسَمْت "الشارقة"

لعيونك إنتَ تبتِسِم

وقام بتلحين العمل الإجتماعي "إنت مهم" الفنان فايز السعيد، ومن توزيع نور هاشم ومكساج جاسم محمد، وعرض الفيديو الكليب المصور بالتعاون مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، عبر القناة الخاصة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube، إلى جانب القنوات الفضائية والإذاعات في الإمارات.

أغاني حسين الجسمي

واقتربت أغنية دولة غرام للمطرب حسين الجسمي من تحقيق ١٠٠ ألف مشاهدة عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

“دولة غرام” من كلمات الشاعر سعيد بن دري الفلاحي، وألحان مبارك بالعود العامري، ومن توزيع إبراهيم السويدي، وقام بعمل المكساج والماستر م. جاسم محمد.

أغنية «دولة غرام» لـ حسين الجسمي، حملت كلمات غزلية عاطفية، فيها وصف مشاعر الشوق بأسلوب جميل جداً، ويقول مطلعها:

أنت لي مسموح قـلبي تستـغله

دام هو بـالشوق لك فياض فيضه

ينبض ابحبك وفضالـك مـحله

لك دفا بشـتاه ويبردك قـيضه

وقد تم طرح أغنية "دولة غرام" عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في YouTube، متضمنة كلمات الأغنية، إلى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة، وعبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية.

أحدث أغاني حسين الجسمي

حقق الفنان حسين الجسمي 28 مليونا و833 ألف مشاهدة - عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” - لأحدث أغانيه التي تحمل اسم “دق القلب”، وذلك بعد طرحها يوم 13 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك بعدما دخل الفنان الإماراتي حسين الجسمي قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في العالم، على الموقع العالمي"يوتيوب" بأغنيته الجديدة ذات اللهجة العراقية "دق القلب Dag El Galb"، وحصل على مركز الـ37، منافساً النجوم العالميين "جاستن بيبر" و "سيا"، إذ حصل "بيبر" بأغنيته الجديدة "Ghost" على مركز الـ41، بينما حصلت "سيا" بأغنيتها "Cheap Thrills" على المركز 54، حيث جاءت المغنية البريطانية "اديل" بأغنيتها "Easy on me" في صدارة القائمة.