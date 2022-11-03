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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد الإفراج عن الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الخميس

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 ، استقرارا  ، وذلك وفقًا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية ، وسط توقعات بتراجع الأسعار خلال الأيام القادمة.

أسعار الدواجن بمنافذ الزراعة 

ويصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلي 35 جنيها ، والوراك  بـ 35 جنيها ، ويصل جوز السمان إلي 45 جنيها  وطبق الكبد والقوانص بـ 35 جنيها ، أما البانيه يصل سعره إلي 85 جنيها .

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بعد توفير الأعلاف لتغذيتها.. سر ارتفاع سعر الدواجن وموعد انخفاض سعرها؟

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أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022

 

ويسجل كيلو الأجنحة 35 جنيهًا ، ويصل سعر كيلو الأرانب إلى 79 جنيهًا ،أما كيلو الشيش طاووق فيسجّل سعره 89 جنيهًا
 

أسعار الدواجن اليوم 

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء نحو 35 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 40 إلى 42 جنيها للكيلو على حسب المنطقة.

ووصل سعر الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء” إلى 46 جنيها للكيلو الواحد لتصل إلى المستهلك بنحو 52 جنيها للكيلو

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

• سعر الفراخ البيضاء : بين 40 إلى 42 جنيها للكيلو

• سعر الدواجن الحمراء : بين 51 إلى 52 جنيها للكيلو

• أسعار الأوراك: بين 42 و44 جنيهًا للكيلو.

• أسعار البانيه: بين 85 و95 جنيهًا للكيلو.

• أسعار الدواجن الرومي: بين 55 و65 جنيها للكيلو.

 

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك متابعة مستمرة لتوفير مستلزمات الإنتاج، موضحًا أن قطاع الدواجن، من القطاعات الهامة والدولة عملت على توفير كميات من الأعلاف.

 

وأضاف متحدث الزراعة خلال تصريحات له ، أنه تم الإفراج عن 183 ألف طن أعلاف بأكثر من 94 مليون دولار، وذلك خلال 5 أيام.

ولفت إلى أن ما تم الإفراج عنه سينتج عنه انخفاض فى الأسعار، " الدواجن" و أن الدولة جادة فى توفير جميع احتياجات المربين.

وأشار إلى أن هناك متابعة لـ السوق المحلي، وما سينتج عنه بعد الإفراج عن كميات الأعلاف، وأن أسعار الدواجن ستنخفض.

وأوضح أن الإعلاف مكون رئيسي لـ صناعة الدواجن، و الأعلاف تمثل 70% من انتاج الدواجن.

كما قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن أن قرار وزارة التموين الاخير بشأن الافراج عن كميات من الاعلاف سينعكس على السوق المحلي، ويؤدي لحالة من الاستقرار في اسعار البيض والدواجن هذه الفترة، لافتا إلى أن توافر الاعلاف في السوق سيؤدي إلى عودة كيلو العلف إلى سعره الطبيعي 10 جنيهات.

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