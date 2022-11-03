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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيلة عبيد توجه رسالة لمحمود عبد العزيز : "هتفضل عايش فى قلوبنا"

صدى البلد

حرصت الفنانة نبيلة عبيد على توجيه رسالة للفنان الراحل محمود عبد العزيز مع اقتراب ذكرى رحيله عبر حسابها بتطبيق انستجرام. 

وكتبت نبيلة عبيد ؛" محمود عبد العزيز...النجم الكبير اللي كان ما بينا أحلى الأفلام اللي حتفضل عايشه في ذاكرة السينما و في وجدان المشاهدين...و احد النجوم اللي كنت بعتز بصداقته و بستمتع بالتمثيل معاه و لا كان في بينا يوم زعل او خصام ...أقتربت ذكرى رحيلك عن الدنيا يا محمود و لكنك عايش و حتفضل عايش في قلوب كل محبيك....ربنا ....يرحمك يا أغلى و اعز صديق".

وكانت تحدثت النجمة المصرية خلال اللقاء عن مسيرتها الفنية، وحياتها الشخصية والعقبات والخلافات التي واجهتها.
سر رشاقة نبيلة عبيد 

وكانت تطرقت نبيلة عبيد عن سر رشاقتها، حيث  قالت إنها تمارس الرياضة، وتحرص على الأكل الصحي والقليل، للحفاظ على وزنها.

وأكدت نبيلة عبيد أن قرارها كان بعدم الزواج والإنجاب، مؤكدة أنها فضلت الفن على حياتها الشخصية، وكانت والدتها تتمنى لها بناء أسرة وعائلة، لكن هذا تعارض مع هدفها.


وأضافت نبيلة عبيد أنها بالطبع كانت تتمنى الزواج والإنجاب، فهما من الأمنيات التي لم تحققها.

 

 

 

 

 

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